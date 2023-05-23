  • Alwasat News
Atwasat

دراسة: تلوث الهواء في أنفاق مترو باريس أعلى بكثير من المستويات المقبولة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 10:58 صباحا
دراسة: تلوث الهواء في أنفاق مترو باريس أعلى بكثير من المستويات المقبولة
عمال في أحد أنفاق مترو باريس، 29 أكتوبر 2020. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

يصل التلوث بالجسيمات الدقيقة في أنفاق مترو باريس إلى معدلات تتجاوز بكثير المعايير المقبولة المحددة من منظمة الصحة العالمية، وفقا لعمليات قياس أجراها متطوعون طوال أشهر لحساب البرنامج التلفزيوني «فير دو راج» (Vert de rage)، وفق وكالة «فرانس برس».

وتزوّد عشرات المتطوعين بأجهزة قياس خلال رحلاتهم اليومية بالمترو لمدة ثمانية أشهر، من أجل تحديد مستوى التلوث في الشبكة التابعة للهيئة المستقلة للنقل في باريس ومقارنته بمستوى تلوث الهواء الخارجي. يأتي هذا التلوث بالجزيئات الدقيقة من هواء الشوارع الملوث الذي يُستخدم لتهوية المحطات، ومن قطارات المترو نفسها التي تُحدث غبارا لدى الكبح.

وتبين أن متوسط التلوث بالجسيمات الدقيقة PM 2.5 التي لا يتعدى قطرها 2.5 ميكرومتر يبلغ 24 ميكروغراما لكل متر مكعب في أنفاق المترو وشبكة القطارات الكهربائية السريعة، أي نحو خمس مرات أكثر من معدل خمسة ميكروغرامات للمتر المكعب المحدد من منظمة الصحة العالمية، على ما أفاد بيان أصدره، الإثنين، برنامج «فير دو راج» الذي تعرضه محطة «فرانس 5» التليفزيونية الفرنسية ويتقصى الفضائح البيئية.

تلوث زائد داخل محطة مترو أنفاق باريس
وحُدد التلوث المفرط، وهو التلوث الزائد داخل المحطة مقارنة بالخارج، بمعدل 10.5 ميكروغرام في المتر المكعّب. وتولى تنسيق الدراسة جان باتيست رونار، من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية وعضو اللجنة العلمية لجمعية «ريسبير» التي تقدمت بشكوى أدت إلى فتح تحقيق في أبريل الفائت يستهدف هيئة النقل في باريس، بسبب «الخداع» و«تعريضها الآخرين للخطر».

ولم تُنشر هذه الدراسة في مجلة علمية، بل أضيفت إلى دراسات أخرى نُفِّذت سابقا بطرق مختلفة. وشددت رئيسة قسم التنمية المستدامة في هيئة النقل صوفي مازوي، في تصريح لوكالة «فرانس برس» على أن «مثل هذه القياسات ينبغي أن تُجرى، وفقا للبروتوكولات العلمية المعتمدة وبواسطة الأجهزة» المستخدمة عادة.

وأكدت الهيئة أن التدابير التي تتخذها في هذا المجال تشمل أجهزة لتجديد الهواء وبطانات للفرامل لتقليل المخاطر. وذكرت بأن دراسة وبائية أجريت عن الفترة الممتدة من 1980 إلى 2017 «لم تُظهر أي زيادة في أعراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية» بين موظفيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك

الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك
المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية

المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية
الصمغ العربي المنتج السوداني المستخدم في سلع عدة في العالم مهدّد جرّاء الحرب

الصمغ العربي المنتج السوداني المستخدم في سلع عدة في العالم مهدّد جرّاء الحرب
النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس

النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل

معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟

كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟
كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة

كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف الهبوط في المجموعتين

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف الهبوط في المجموعتين
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس

إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
النائب العام: ضبط مدير فرع مصرف الوحدة في طبرق بتهمة الاستيلاء على 630 ألف دينار

النائب العام: ضبط مدير فرع مصرف الوحدة في طبرق بتهمة الاستيلاء على 630 ألف دينار
غوتيريس يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن ليبيا ويدعو لاستمرار عمل المجموعة الرباعية

غوتيريس يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن ليبيا ويدعو لاستمرار عمل المجموعة الرباعية
من هيروشيما.. نداء قادة «مجموعة السبع» لليبيين بشأن انتخابات 2023

من هيروشيما.. نداء قادة «مجموعة السبع» لليبيين بشأن انتخابات 2023
شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا

شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات

عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«اختبار دم» قد يساعد في منع الإجهاض التلقائي
«اختبار دم» قد يساعد في منع الإجهاض التلقائي
«تشات جي بي تي» يتوسع إلى الهواتف الذكية
«تشات جي بي تي» يتوسع إلى الهواتف الذكية
مهمة فضائية خاصة تنطلق الأحد مع أول سعوديين أحدهما سيدة
مهمة فضائية خاصة تنطلق الأحد مع أول سعوديين أحدهما سيدة
تطوير الذكاء الصناعي يتطلب استثمارات طائلة بأيدى عمالقة التكنولوجيا
تطوير الذكاء الصناعي يتطلب استثمارات طائلة بأيدى عمالقة ...
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خسوف شبه ظلي للقمر الجمعة (5 مايو)
خسوف شبه ظلي للقمر الجمعة (5 مايو)...
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من ......
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في ......
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية ......
قدمته «غوغل» و«آبل».. اقتراح جديد يكافح التتبع غير القانوني عبر «إيرتاغ»
قدمته «غوغل» و«آبل».. اقتراح جديد يكافح التتبع غير القانوني ......
المزيد
دراسة: تلوث الهواء في أنفاق مترو باريس أعلى بكثير من المستويات المقبولة
دراسة: تلوث الهواء في أنفاق مترو باريس أعلى بكثير من ......
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في......
الدخان المتصاعد من الحرائق يسهم في تبريد المساحات المحترقة بكندا
الدخان المتصاعد من الحرائق يسهم في تبريد المساحات المحترقة ......
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية ......
تطوير الذكاء الصناعي يتطلب استثمارات طائلة بأيدى عمالقة التكنولوجيا
تطوير الذكاء الصناعي يتطلب استثمارات طائلة بأيدى عمالقة ......
المزيد