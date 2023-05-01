الكاسح: محاولات ليبية جادة لامتلاك قمر صناعي للاستشعار عن بعد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير العام للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء د.أكرم الكاسح عن «محاولات جادة من الدولة الليبية من أجل توطين التقنية وامتلاك قمر صناعي للاستشعار عن بُعد لتقديم الصور والبيانات الفضائية لمستخدميها داخل المؤسسات الليبية وطلبة الجامعات والمعاهد».



جاء ذلك خلال مشاركة الكاسح في مؤتمر «فضاء جديد لأفريقيا 2023» في ساحل العاج، وقدم عرضًا مرئيًا عن كل نشاطات المركز بشأن التقنيات الفضائية وخدمات الأقمار الصناعية خلال الفترات السابقة.

خطة عمل لتنفيذ برامج فضائية

كما شارك مدير عام المركز باجتماع مديري المؤسسات والوكالات الفضائية بالدول الأفريقية، لوضع خطة عمل لتنفيذ برامج فضائية تحت مظلة وكالة الفضاء الأفريقية التي تستضيفها وكالة الفضاء المصرية منذ شهر يناير الماضي وتتخذ من مدينة القاهرة مقرًا لها.

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حضر المؤتمر أكثر من 300 مسؤول وخبير ومشاركين من رؤساء المؤسسات والوكالات الفضائية، وخبراء واستشاريين بالمجال، وأكاديميين وأعضاء هيئة تدريس، ومجموعة من الشركات والقطاع الخاص من 54 دولة.

من أعمال مؤتمر «فضاء جديد لأفريقيا 2023» في ساحل العاج. (المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)

من أعمال مؤتمر «فضاء جديد لأفريقيا 2023» في ساحل العاج. (المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)

من أعمال مؤتمر «فضاء جديد لأفريقيا 2023» في ساحل العاج. (المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)