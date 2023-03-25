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الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 11:53 صباحا
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
غوردون مور (على اليمين) في نيويورك عام 2005 (أ ف ب)
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أعلنت شركة «إنتل»، الجمعة، وفاة غوردون مور عن 94 عاما، وهو صاحب النظرية التي تحمل اسمه عن تطور رقائق الكمبيوتر.

في العام 1968، أسس مور حامل شهادة الدكتوراه في الكيمياء شركة «إن إم إلكترونيكس» بالتعاون مع الفيزيائي روبرت نويس، الملقب بـ«عمدة سيليكون فالي»، وفق «فرانس برس».

بعد بضعة أشهر، اشترى الرجلان اسم «إنتل» في مقابل 15 ألف دولار. وشغل غوردون مور منصب الرئيس التنفيذي للشركة بين العامين 1979 و1987.

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في العام 1971، طرحت «إنتل» في الأسواق أول معالج دقيق، يعادل سعة جهاز كمبيوتر على شريحة، وهو معالج قابل للبرمجة يحتوي على الآلاف من الترانزستورات، في ثورة تقنية حينها.

وتُعدّ «إنتل» اليوم أهم شركة مصنّعة لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة، والثالثة في العالم من حيث حجم الأعمال، بعد «سامسونغ» الكورية الجنوبية و«تي إس إم سي» التايوانية.

كثافة الترانزستورات
وفي العام 1965، أثناء عمله في شركة أخرى هي «فيرتشايلد سيميكونداكتر»، توقّع غوردون مور في مقال نشرته مجلة «إلكترونيكس» أن كثافة الترانزستورات في المعالجات الدقيقة ستتضاعف كل عام.

لكنّه عدّل تكهّناته العام 1975، ليتوقّع أن يتضاعف العدد مرة كل عامين. وأطلق رائد آخر في مجال الرقائق الدقيقة، كارفر ميد، على هذه النظرية اسم «قانون مور».

واتّبع تطوّر قدرات المعالجات الدقيقة «قانون مور» لعقود من الزمن، ما أدى إلى زيادة أداء الإلكترونيات والحوسبة مع خفض تكاليفها.

وحسب تقديرات عدة، خُفضت تكلفة الترانزستور بمئات ملايين المرات منذ بداية ستينيات القرن العشرين.

 تقنيات الحوسبة والإلكترونيات
وأتاح هذا التطور نشر تقنيات الحوسبة والإلكترونيات على أوسع نطاق، أولا عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ثم الأجهزة المختلفة، وصولا إلى الهاتف المحمول.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» تيم كوك في تغريدة عبر «تويتر»، «فقد العالم عملاقا برحيل غوردون مور، أحد مؤسسي سيليكون فالي وصاحب رؤية حقيقية مهّد الطريق للثورة التكنولوجية».

يتوقع المتخصصون أن يتوقف تطبيق «قانون مور» قريبا بسبب القيود المادية المرتبطة بدمج الترانزستورات في المعالج الدقيق.

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