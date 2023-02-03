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روبوت على منصة القضاء في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 11:27 صباحا
روبوت على منصة القضاء في كولومبيا
جدل في كولومبيا بعد استعانة قاض بروبوت «تشات جي بي تي» لإصدار حكم (الإنترنت)
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ذكرت مصادر متطابقة، الخميس، أن قاضيا أثار ضجة في كولومبيا مع إعلانه أنه استخدم برنامج الدردشة الآلي «تشات جي بي تي» القائم على الذكاء الصناعي للحكم، في قضية تتعلق بطفل مصاب بالتوحد.

وقال القاضي خوان مانويل باديلا في تصريحات لإذاعة محلية «هذا يفتح آفاقا هائلة، اليوم قد يرتبط الأمر ببرمجية تشات جي بي تي، لكن في غضون ثلاثة أشهر يمكن الاعتماد على أي بديل آخر لتسهيل صياغة النصوص القانونية التي يمكن للقاضي الاستناد إليها».

وشدد خوان مانويل باديلا على أن «الهدف ليس استبدال القضاة»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وفي حكم صدر في 30 يناير، بتّ القاضي بطلب إحدى الأمهات لإعفاء ابنها المصاب بالتوحد من دفع تكاليف المواعيد الطبية والعلاج والنقل إلى المستشفيات، إذ تفتقر الأسرة إلى الموارد المالية اللازمة لتغطية هذه النفقات.

وحكم باديلا لصالح الطفل، مشيرا في حكمه إلى أنه استشار روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» لإصدار قراره.

تشات جي بي تي»
وسأل القاضي «تشات جي بي تي» بحسب محضر قراره «هل القاصر المصاب بالتوحد معفى من دفع رسوم العلاج؟». فرد الروبوت، «نعم، هذا صحيح. وفقا للقانون الحالي في كولومبيا، يُعفى القاصرون الذين تم تشخيص إصابتهم بالتوحد من دفع رسوم العلاج».

وعلق باديلا قائلا «القضاة ليسوا حمقى، فليس لأننا نطرح الأسئلة على التطبيق نتوقف عن كوننا قضاة، وكائنات مفكرة».

وأشار إلى أن «تشات جي بي تي» يقوم اليوم بما كانت تتولاه سابقا «السكرتيرة»، «بطريقة منظمة وبسيطة»، ما «يمكن أن يحسن أوقات الاستجابة في مجال القضاء». وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا.

وأوضح الأستاذ في جامعة روزاريو خوان دافيد غوتيريس، خصوصا أنه تلقى إجابات مختلفة من «تشات جي بي تي» بعد طرح الأسئلة نفسها.

الذكاء الصناعي 
قال «كما الحال مع أنظمة الذكاء الصناعي الأخرى في سائر المجالات، بحجة الكفاءة المفترضة، تتعرض الحقوق الأساسية للخطر».

ويُحدث الذكاء الصناعي في «تشات جي بي تي» ضجة كبيرة في العالم منذ نوفمبر. وأنشئ روبوت الدردشة هذا بواسطة شركة «أوبن إيه آي» الأميركية، على أساس خوارزميات وقواعد بيانات ضخمة.

ويُنتج الروبوت نصوصا بناءً على طلب بسيط، يمكن استخدامها خصوصا من المحامين أو المهندسين أو الصحفيين، مع خطر حصول تلاعب أو تضليل.

وقال باديلا «أظن أن الكثير من زملائي سيبدأون في صياغة أحكامهم بشكل أخلاقي بمساعدة الذكاء الصناعي».

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