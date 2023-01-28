هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة في هندوراس، الجمعة، نفوق زرافة شهيرة في إحدى حدائق الحيوانات، «بين ليلة وضحاها» ومن دون أسباب واضحة.

وكانت الزرافة «بيغ بوي» الحيوان المفضل للأطفال الذين يزورون حديقة حيوانات جويا غراندي، الواقعة على بعد 150 كيلومترا شمال تيغوسيغالبا، والتي تضم أيضا أسودا ونمورا بنغالية وبوما وجمالا وحميرا وحشية ونعامات ولاما وغيرها من الحيوانات البرية، وفق «فرانس برس».

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وأبدى عدد كبير من سكان هندوراس حزنهم لنفوق الزرافة البالغة 15 سنة، ناشرين صورا لها عبر مواقع التواصل، فيما أكدت وسائل الإعلام المحلية أنّ نفوقها مبكر لأنّ الزرافات التي تعيش في الأسر عادةً ما يصل عمرها إلى 35 عاما.

وقالت الطبيبة البيطرية أورلين فيلاسكيز التي عالجت الزرافة إنّ «بيغ بوي نفقت بين ليلة وضحاها، ولم تكن تعاني أي مرض»، مشيرةً إلى أنّ الزرافة «دُفنت في حديقة الحيوانات».

عصابة لوس كاتشيروس

وكان سيرك غواتيمالي قد أعطى الزرافة إلى زعماء عصابة «لوس كاتشيروس» الذين أنشأوا حديقة الحيوانات على غرار ما فعله تاجر المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار داخل مزرعته في نابوليس، على ما أوضحت السلطات الهندوراسية.

وصودرت مجموعة الحيوانات البرية التي كانت بحوزتهم في 19 سبتمبر 2013، عقب توجيه وزارة الخزانة الأميركية اتهامات لسبعة أفراد وخمس شركات في هندوراس لصلتهم بعصابة «لوس كاتشيروس».