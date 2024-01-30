  • Alwasat News
Atwasat

مُلقيتا الحساء على «موناليزا» ستلزمان دفع مساهمة لجمعية بدلا من مقاضاتهما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 12:43 مساء
مُلقيتا الحساء على «موناليزا» ستلزمان دفع مساهمة لجمعية بدلا من مقاضاتهما
لقطة من مقطع مصور لتلفزيون وكالة «فرانس برس» تظهر ناشطتين من حركة تطلق على نفسها اسم «الرد الغذائي» تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للوحة موناليزا في متحف اللوفر بباريس 28 يناير 2024. (أ ف ب)
WTV_Frequency

أفادت النيابة العامة في باريس، الإثنين، أن الناشطتين البيئيتين اللتين ألقتا الحساء على الزجاج المصفح الخاص بلوحة «موناليزا» الشهيرة في متحف اللوفر الباريسي الأحد ستمثلان أمام قاضٍ سيطلب منهما دفع مساهمة مالية لجمعية لدعم الضحايا.

وقالت الناشطتان لدى تنفيذ تحركهما إنهما «أقدمتا عليه من أجل الحق في غذاء صحي ومستدام»، منددتين بـ«النظام الزراعي المريض»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتبنت في وقت لاحق، هذه الخطوة مجموعة تسمى «الرد الغذائي»، تقدم نفسها على أنها «حملة مقاومة مدنية فرنسية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع على المستوى المناخي والاجتماعي»، بحسب بيان تلقته وكالة «فرانس برس».

ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر
بالفيديو .. مقنع يرشق لوحة «الموناليزا» بقالب حلوى

وأُوقفت الناشطتان وأبقيتا رهن الاحتجاز لدى الشرطة بتهمة تخريب ممتلكات مصنفة «مُدرَجة» لأهميتها التاريخية أو الفنية ومسجلة لمنفعتها العامة.

وأوضحت النيابة العامة لوكالة «فرانس برس» أن «الناشطتين اتُهمتا بعد احتجازهما لدى الشرطة بالدخول أو المكوث في متحف فرنسي تابع لهيئة عامة أو هيئة خاصة تقوم بمهمة ذات منفعة عامة، يحظر الدخول إليه أو يخضع لتنظيم واضح، وذلك بسبب تجاوزهما المنطقة الآمنة المحددة أمام اللوحة».

اللوحة لم تتعرض لأي ضرر
ويُعاقب على هذه المخالفة بغرامة قدرها 1500 يورو.

وأضاف المصدر في النيابة العامة أن «الناشطتين ستمثلان أمام قاضٍ لإلزامهما تسديد مساهمة مدنية تشكل بديلاً من مقاضاتهما».

وأوضح متحف اللوفر لوكالة «فرانس برس» الأحد أن «العمل لم يتعرض لأي ضرر».

وبحسب متحف اللوفر، فإن الناشطتين أخفتا حساء اليقطين الذي ألقتاه على اللوحة في ترمس للقهوة. ويُسمح بإدخال الطعام عند مدخل الموقع.

وكانت لوحة ليوناردو دا فينشي الأكثر شهرة في العالم، المعروضة خلف زجاج واق منذ سنة 2005، تعرضت لعمليات تخريب عدة في السابق. ففي مايو 2022، على سبيل المثال، رُشقت «موناليزا» بقالب حلوى بالكريما أصاب زجاجها الواقي، من دون أن تتعرض لأي ضرر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات

«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات
بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا
شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن

شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن
«مجلس الحكماء» يدعو إلى امتثال إسرائيل الفوري للتدابير الموقتة لمحكمة العدل الدولية

«مجلس الحكماء» يدعو إلى امتثال إسرائيل الفوري للتدابير الموقتة لمحكمة العدل ...
«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في عشرين مقبرة رسمية وعشوائية

«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في ...
شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني ...
الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»

الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»
الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا

الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا
كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار
صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي

صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية

الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا

«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال...
فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)

فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)
نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي

نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي
السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي

السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي
شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط والغاز

شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
مخاوف من الازدياد المتسارع في نسبة التعليم المنزلي في بريطانيا
مخاوف من الازدياد المتسارع في نسبة التعليم المنزلي في بريطانيا
«قرية البخور» في فيتنام تدخل عصر «إنستغرام»
«قرية البخور» في فيتنام تدخل عصر «إنستغرام»
مصارعة الثيران تُعاود في مكسيكو وسط احتجاجات المناهضين لها
مصارعة الثيران تُعاود في مكسيكو وسط احتجاجات المناهضين لها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في ......
صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده
صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده...
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس ......
أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا
أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا...
قادة وملوك للاحتفال بزفاف الأمير عبدالمتين في بروناي
قادة وملوك للاحتفال بزفاف الأمير عبدالمتين في بروناي...
المزيد
مُلقيتا الحساء على «موناليزا» ستلزمان دفع مساهمة لجمعية بدلا من مقاضاتهما
مُلقيتا الحساء على «موناليزا» ستلزمان دفع مساهمة لجمعية بدلا......
السجن سنة مع وقف التنفيذ لسارق حذاء «ذي ويزرد أوف أوز» الأحمر
السجن سنة مع وقف التنفيذ لسارق حذاء «ذي ويزرد أوف أوز» ......
خروج كيت أميرة ويلز من المستشفى
خروج كيت أميرة ويلز من المستشفى...
مصارعة الثيران تُعاود في مكسيكو وسط احتجاجات المناهضين لها
مصارعة الثيران تُعاود في مكسيكو وسط احتجاجات المناهضين لها...
«قرية البخور» في فيتنام تدخل عصر «إنستغرام»
«قرية البخور» في فيتنام تدخل عصر «إنستغرام»...
المزيد