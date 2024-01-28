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ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 01:48 مساء
ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر
لقطة من مقطع مصور لتلفزيون وكالة «فرانس برس» تظهر ناشطتين من حركة تطلق على نفسها اسم «الرد الغذائي» تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للوحة موناليزا في متحف اللوفر في باريس في 28 يناير 2024. (أ ف ب)
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ألقت ناشطتان بيئيتان الحساء على الزجاج المصفح الواقي الخاص بلوحة «موناليزا» في متحف اللوفر في باريس، صباح اليوم الأحد.

وبررت الناشطتان خطوتهما خصوصاً بالرغبة في تعزيز «الحق في غذاء صحي ومستدام»، وفق صحفي من وكالة «فرانس برس».

وفعّل متحف اللوفر خلية أزمة، مع إخلاء الصالة التي تُعرض فيها «الموناليزا» على الفور وتنظيفها.

وجرى تبني هذه الخطوة في بيان أرسلته إلى و«كالة فرانس برس» مجموعة تسمى «الرد الغذائي»، تقدم نفسها على أنها «حملة مقاومة مدنية فرنسية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع على المستوى المناخي والاجتماعي».

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وأشارت المجموعة إلى أن إلقاء الحساء على «الموناليزا» يشكّل «بداية حملة مقاومة مدنية، تحمل مطلباً واضحاً ومفيداً للجميع: الضمان الاجتماعي للغذاء المستدام».

واستهدفت سلسلة عمليات في الأشهر الماضية أعمالا فنية في متاحف عدة حول العالم.

استهداف اللوحات الفنية من أجل الغذاء
أفرغت شابتان ترتديان قميصين كُتب عليهما «أوقفوا النفط»، في أكتوبر 2022،  محتوى علبتين من حساء الطماطم على تحفة فان غوخ «دوار الشمس» في متحف «ناشونال غاليري» في لندن، قبل أن تلتصقا بالحائط وتصيحا «أيهما أكثر قيمة؟ الفن أم الحياة؟».

وكانت اللوحة الأكثر شهرة في العالم، المعروضة خلف زجاجٍ واقٍ منذ ما يقرب من عقدين، تعرضت لعمليات تخريب عدة في السابق، على سبيل المثال، رُشقت «الموناليزا» بقالب حلوى بالكريما، في مايو 2022، أصاب زجهاجها الواقي، من دون أن تتعرض لأي ضرر.

وفي أغسطس 2009، قُبض على زائر روسي لمتحف اللوفر بعدما ألقى كوب شاي فارغا في اتجاه اللوحة. ثم أوضح المتحف أن الكوب تحطم على الزجاج المصفح الذي تعرض لخدش طفيف.

وألقى في ديسمبر 1956، بوليفي بحجر على «الموناليزا» ما ألحق ضررا بمرفقها الأيسر. بعد هذه الحادثة، وُضعت اللوحة خلف واجهة عرض آمنة.

وتُعرض «الموناليزا» منذ عام 2005 خلف زجاج مصفح محمي بصندوق خاص يجري التحكم عبره بالرطوبة ودرجة الحرارة. 

ويتوافد ملايين الأشخاص كل عام لرؤية اللوحة في أكبر متحف في العالم كان يستقبل عشرة ملايين زائر سنويا قبل جائحة كوفيد.

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