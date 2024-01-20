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عدد زوار برج إيفل في 2023 يتخطى مستويات ما قبل الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 10:52 صباحا
عدد زوار برج إيفل في 2023 يتخطى مستويات ما قبل الجائحة
أحد المشاة ينظر إلى برج إيفل تحت الثلج في باريس، 18 يناير 2024 (أ ف ب)
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شهد برج إيفل، أشهر معالم باريس السياحية، 6.3 مليون زائر في العام 2023، وبذلك يكون قد تجاوز أعداد الزائرين التي سجلها العام 2019 قبل جائحة «كوفيد»، وفق الشركة المشغلة للموقع الجمعة.

ولا يزال الفرنسيون أبرز الزوار لهذا المعلم الباريسي (18.9%)، يليهم السياح من أميركا الشمالية (18%)، خصوصاً من الولايات المتحدة (13.2%)، حسب وكالة «فرانس برس».

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إغلاق برج إيفل بسبب إضراب الموظفين

ويمثل الأوروبيون، باستثناء الفرنسيين، 44% من الزوار، بينما ناهزت نسبتهم 40% في 2019، ويحتل الألمان الصدارة (7.8%)، يليهم الإنجليز (6.8%) والإسبان (6.4%).

ويُسجل الاتجاه نفسه في المتاحف الباريسية الكبرى. ومع معارض استثنائية وشهية فاقمتها القيود خلال الأزمة الصحية، شهدت هذه المواقع أرقاماً تاريخية في معدلات الارتياد، مثل متحف أورسيه، مع عودة إلى مستويات العام 2019.

العام الماضي يشهد مزيدا من التميز
وشهد العام الماضي زيادة في معدلات الارتياد 8% مقارنة بالعام 2022، ويعود ذلك لتميزه بسلسلة تكريمات لغوستاف إيفل لمناسبة الذكرى المئوية لوفاته، وإقامة خدمات جديدة مثل الجولات المصحوبة بمرشدين سياحيين أو مطاعم يديرها طهاة كبار، بينهم فريديريك أنتون وتييري ماركس، على ما أكدت الشركة في بيان.

واضطر برج إيفل، الذي استقطب ما يصل إلى سبعة ملايين زائر في العام 2014 و6.2 مليون آخرين في العام 2019، إلى الإغلاق من منتصف مارس حتى نهاية يونيو 2020 خلال فترة الحجر الأولى المرتبطة بالجائحة، ثم مرة أخرى من نهاية أكتوبر 2020 حتى منتصف يوليو 2021.

وأعيد افتتاح المعلم خمسة أشهر ونصف الشهر في العام 2021، الذي استقبل فيه 2.1 مليون زائر.

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