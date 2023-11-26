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عودة سباق قوارب التنين لمناسبة عيد المياه في كمبوديا بعد توقف بسبب الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 09:48 مساء
عودة سباق قوارب التنين لمناسبة عيد المياه في كمبوديا بعد توقف بسبب الجائحة
مشاركون في سباق قوارب التنين لمناسبة عيد المياه في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، 26 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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تجمع آلاف المتفرجين في العاصمة الكمبودية بنوم بنه الأحد للاستمتاع بمتابعة السباق التقليدي لقوارب التنين، أبرز فعاليات عيد المياه الذي غاب لسنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

هذه الاحتفالات السنوية التي تستمر ثلاثة أيام أقيمت آخر مرة في العام 2019. وشارك حوالي ثلاثمئة قارب، مع أفراد طواقمها الذين ارتدوا قمصانًا ملونة متناسقة، في السباق على طول نهر تونلي ساب، مع القصر الملكي في الخلفية، عند نقطة الالتقاء مع نهر ميكونغ، وفق «فرانس برس».

ويقام مهرجان المياه، وهو أكبر احتفالية تقليدية في البلاد، سنويًا لشكر نهر ميكونغ على تغذيته الأراضي الخصبة في البلاد وتوفيره ثروة سمكية وافرة. 

هذه الاحتفالات التي تقام تقليديًا عند اكتمال القمر في نوفمبر، وهي تمثل نهاية موسم الأمطار التي تتدفق خلالها مياه نهر تونلي ساب نحو البحيرة التي تحمل الاسم نفسه، والانعكاس اللافت للتيار بين نهري ميكونغ وتونلي ساب الذي يعود بعد ذلك إلى مساره الطبيعي.

حضور ملك كمبوديا 
وكان ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني ورئيس الوزراء هون مانيت ووالده هون سين وبعض من كبار المسؤولين الحكوميين في المكان لمتابعة السباق، وسط حماسة الجمهور الحاضر لتشجيع المتسابقين. وتشمل الاحتفالات، المقررة حتى الثلاثاء، حفلات موسيقية ومهرجانًا للفوانيس العائمة المحملة بأضواء النيون الملونة، وعروضًا للألعاب النارية.

وقال هوم فوس (38 عامًا) وهو أحد المجدفين على متن قارب تنين، «أنا سعيد لأننا نستطيع أن نجتمع معًا للاحتفال بمهرجان المياه«. وقال يورن فورن، وهو مجدف آخر يبلغ 45 عامًا «خلال جائحة كوفيد، كان الجميع قلقين» بشأن تعليق هذه الفعاليات، «لكننا سعداء مجددًا» لعودة المهرجان.

وفي العام 2010، شهدت كمبوديا أسوأ تدافع منذ عقود على جسر في بنوم بنه خلال مهرجان المياه، في حادثة خلفت بحسب الحكومة ما لا يقل عن 347 قتيلاً و410 جرحى.

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