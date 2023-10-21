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لون السماء يخيف البريطانيين واعتبروه نهاية العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 12:35 مساء
لون السماء يخيف البريطانيين واعتبروه نهاية العالم
أرشيفية الإنترنت
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خشي بعض سكان مقاطعة كينت البريطانية من أن اللون الوردي الذي غطى السماء في فترة الفجر علامة لـ«نهاية العالم».

وتشير «ميرور» إلى أن سكان منطقة ثانيت الذين تبادلوا الصور التي التقطوها للسماء الوردية لم يتمكنوا من معرفة وتحديد سبب هذه الظاهرة التي أرعبتهم، وبدأوا البحث في نفوسهم عن «الفرسان الأربعة» (فرسان الصراعات والحرب والمجاعة والموت المذكورة في رؤيا يوحنا) حسب «روسيا اليوم».

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ولكن اتضح أن سبب تلون السماء باللون الوردي الذي «بدا وكأنه ظهر من فيلم خيال علمي»، كان بسبب أعمال مجمعات الدفيئة الزراعية المجاورة، التي تعتبر الأكبر في البلاد، حيث وفقا لموقع «ثانيت إرث»، تنتج حوالي 400 مليون حبة طماطم و30 مليون خيارة و24 مليون حبة فلفل سنويا.

وأوضحت الشركة أن طول مدة سطوع الشمس في جنوب شرق البلاد مفيد لنمو المزروعات، ولكن تستخدم في بعض الأحيان البدائل الصناعية خلال الأشهر الباردة. وعلى هذه الخلفية، ينعكس حتما قدر معين من الضوء في ظل ظروف جوية معينة.

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