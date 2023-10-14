  • Alwasat News
Atwasat

السجن خمس سنوات لمُنظّم مسابقة ملكة جمال رواندا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 12:25 مساء
السجن خمس سنوات لمُنظّم مسابقة ملكة جمال رواندا
ملكة جمال رواندا للعام 2018 أومونيانا شانيتا في تنزانيا، في 24 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

أصدرت محكمة في العاصمة الرواندية كيغالي حكماً بالسجن خمس سنوات في حق منظّم مسابقة ملكة جمال رواندا، ديودوني إيشيموي (36 عاماً)، بتهمتي الاغتصاب وطلب خدمات جنسية.

وقد برأت المحكمة في ديسمبر 2022 إيشيموي بسبب عدم توافر أدلة كافية لإدانته، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوقف الموسيقي السابق، المعروف باسم «برنس كيد»، في أبريل، للاشتباه في ارتكابه «جرائم مرتبطة باعتداءات جنسية»، على ما ذكر مكتب التحقيقات الرواندي.

وأُدين إيشيموي، الجمعة، بتهمتي الاغتصاب وطلب خدمات جنسية. لكنه برئ من تهمة التحرش، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وهو حكم «يستند إلى كونها المرة الأولى التي يُتهم فيها إيشيموي بارتكاب جريمة»، بحسب الحكم الذي تلاه أحد القضاة الثلاثة في محكمة كيغالي، وطالب الادعاء بالحكم عليه بالسجن 16 عاما.

غرامة مليونا فرنك رواندي
وحكم على إيشيموي، الذي تزوج هذه السنة من ملكة جمال رواندا السابقة ولم يكن حاضراً عند تلاوة الحكم، بدفع غرامة قدرها مليونا فرنك رواندي، أي نحو 1640 دولاراً.

وأعلنت محاميته إيملين نيمبو أن موكلها لم يقرر بعد ما إذا كان سيستأنف الحكم أم لا.

وقد ألغيت مسابقة ملكة الجمال للعام 2022 عقب توقيف إيشيموي.

-ترامب يبيع شركة «ملكة جمال الكون» لمتحولة جنسيا
-ملكة جمال الولايات المتحدة للعام 2019 تنهي حياتها

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله

مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك

علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً

وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
جريدة «الوسط»: أسبوع الغموض في بنغازي

جريدة «الوسط»: أسبوع الغموض في بنغازي
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير
متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير
«وحش جينوفا» توفي في السجن عن 66 عاماً
«وحش جينوفا» توفي في السجن عن 66 عاماً
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير ...
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية ...
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين ......
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية...
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره ......
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب...
العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»
العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»...
المزيد
محبّو الظواهر الفلكية في أميركا يترقبون مشاهدة «حلقة النار»
محبّو الظواهر الفلكية في أميركا يترقبون مشاهدة «حلقة النار»...
السجن خمس سنوات لمُنظّم مسابقة ملكة جمال رواندا
السجن خمس سنوات لمُنظّم مسابقة ملكة جمال رواندا...
حفّاظ يتسبب في إعادة طائرة إلى مقلعها في بنما
حفّاظ يتسبب في إعادة طائرة إلى مقلعها في بنما...
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف ......
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية......
المزيد