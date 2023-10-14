السجن خمس سنوات لمُنظّم مسابقة ملكة جمال رواندا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة في العاصمة الرواندية كيغالي حكماً بالسجن خمس سنوات في حق منظّم مسابقة ملكة جمال رواندا، ديودوني إيشيموي (36 عاماً)، بتهمتي الاغتصاب وطلب خدمات جنسية.

وقد برأت المحكمة في ديسمبر 2022 إيشيموي بسبب عدم توافر أدلة كافية لإدانته، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوقف الموسيقي السابق، المعروف باسم «برنس كيد»، في أبريل، للاشتباه في ارتكابه «جرائم مرتبطة باعتداءات جنسية»، على ما ذكر مكتب التحقيقات الرواندي.

وأُدين إيشيموي، الجمعة، بتهمتي الاغتصاب وطلب خدمات جنسية. لكنه برئ من تهمة التحرش، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وهو حكم «يستند إلى كونها المرة الأولى التي يُتهم فيها إيشيموي بارتكاب جريمة»، بحسب الحكم الذي تلاه أحد القضاة الثلاثة في محكمة كيغالي، وطالب الادعاء بالحكم عليه بالسجن 16 عاما.

غرامة مليونا فرنك رواندي

وحكم على إيشيموي، الذي تزوج هذه السنة من ملكة جمال رواندا السابقة ولم يكن حاضراً عند تلاوة الحكم، بدفع غرامة قدرها مليونا فرنك رواندي، أي نحو 1640 دولاراً.

وأعلنت محاميته إيملين نيمبو أن موكلها لم يقرر بعد ما إذا كان سيستأنف الحكم أم لا.

وقد ألغيت مسابقة ملكة الجمال للعام 2022 عقب توقيف إيشيموي.

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