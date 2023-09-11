  • Alwasat News
Atwasat

وفاة البريطاني إيان ويلموت صاحب إنجاز استنساخ النعجة دوللي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 07:13 مساء
وفاة البريطاني إيان ويلموت صاحب إنجاز استنساخ النعجة دوللي
صورة مركبة تظهر الباحث البريطاني إيان ويلموت والنعجة دوللي التي ساهم في استنساخها. (أ ف ب)
alwasat radio

توفي الباحث البريطاني إيان ويلموت، الذي دخل مع فريقه التاريخ عبر إنجاز أول عملية استنساخ لحيوان في العالم، النعجة دوللي عن 79 عامًا، على ما أعلنت جامعته السابقة الإثنين.

كانت دوللي أول حيوان ثديي يتم استنساخه من خلية بالغة، ما شكّل ثورة في الأبحاث الحيوانية والطبية، وقاد إيان ويلموت الفريق في معهد روزلين بجامعة إدنبره في أسكتلندا، الذي استنسخ دوللي في عام 1996، بحسب «فرانس برس».

 تحول في التفكير العلمي 
وقال المسؤول في جامعة إدنبره بيتر ماتيسون في بيان: إن هذا التقدم الذي قاده ويلموت «أحدث تحولًا في التفكير العلمي في ذلك الوقت». وكان ويلموت يعاني مرض باركنسون، وقد دعم الأبحاث حول هذا المرض العصبي منذ عام 2018.

-  زيادة الطلب على استنساخ الإبل في الإمارات
-  هل تنطوي عمليات استنساخ الحيوانات على خداع نفسي وعاطفي؟

وجرى تكرار طريقة الاستنساخ المستخدمة مع النعجة دوللي في عام 2005 مع كلاب استُنسخت في كوريا، ثم في عام 2018 على قردة من جانب علماء صينيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا

شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
انهيار سدين في مدينة درنة

انهيار سدين في مدينة درنة
عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل

عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل
الهلال الأحمر يبحث عن متطوع مفقود في البيضاء

الهلال الأحمر يبحث عن متطوع مفقود في البيضاء
تعطيل الدراسة في بنغازي حتى الخميس.. والمدارس للإيواء

تعطيل الدراسة في بنغازي حتى الخميس.. والمدارس للإيواء
«الإسعاف»: سوسة تحت الماء بالكامل.. ونحتاج مروحيات لجهود الإنقاذ

«الإسعاف»: سوسة تحت الماء بالكامل.. ونحتاج مروحيات لجهود الإنقاذ
مياه السيول تقتحم منازل شيحة في درنة (فيديو)

مياه السيول تقتحم منازل شيحة في درنة (فيديو)
أول زيارة معلنة.. وفد «إسرائيلي» في السعودية لحضور اجتماع يونسكو

أول زيارة معلنة.. وفد «إسرائيلي» في السعودية لحضور اجتماع يونسكو
ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي للألقاب الكبرى بعد تتويجه بـ«فلاشينغ ميدوز»

ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي للألقاب الكبرى بعد تتويجه بـ«فلاشينغ ميدوز»
المياه تغمر مركز البيضاء الطبي إثر انهيار السور الخلفي للمبنى (فيديو)

المياه تغمر مركز البيضاء الطبي إثر انهيار السور الخلفي للمبنى (فيديو)
مسؤول بـ«الأرصاد» لقناة «الوسط»: عودة الاستقرار التام لحالة الطقس الثلاثاء

مسؤول بـ«الأرصاد» لقناة «الوسط»: عودة الاستقرار التام لحالة الطقس الثلاثاء
«نيويورك تايمز» تكشف رسائل الكرملين لليبيا بعد مقتل قائد «فاغنر»

«نيويورك تايمز» تكشف رسائل الكرملين لليبيا بعد مقتل قائد «فاغنر»
6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها

6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد

بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا

الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة تؤكد دور التغير المناخي في موجات الحر الشديد هذا الصيف
دراسة تؤكد دور التغير المناخي في موجات الحر الشديد هذا الصيف
نرويجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا
نرويجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا
بيع نسخة نادرة من «هاري بوتر» بالمزاد العلني
بيع نسخة نادرة من «هاري بوتر» بالمزاد العلني
«إكس» تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى
«إكس» تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى
قهوة جديدة تحوي خلاصة مشروب روحي تلقى رواجًا كبيرًا في الصين
قهوة جديدة تحوي خلاصة مشروب روحي تلقى رواجًا كبيرًا في الصين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصاب بمرض نادر يتطوع لتغيير حياة الناس للأفضل
مصاب بمرض نادر يتطوع لتغيير حياة الناس للأفضل...
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها...
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات...
وقائع إعدام 120 ألف ثعلب في أوروبا
وقائع إعدام 120 ألف ثعلب في أوروبا...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
المزيد
وفاة البريطاني إيان ويلموت صاحب إنجاز استنساخ النعجة دوللي
وفاة البريطاني إيان ويلموت صاحب إنجاز استنساخ النعجة دوللي...
«الأخدود الملون».. أحد عجائب الطبيعة في سيناء
«الأخدود الملون».. أحد عجائب الطبيعة في سيناء...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
قهوة جديدة تحوي خلاصة مشروب روحي تلقى رواجًا كبيرًا في الصين
قهوة جديدة تحوي خلاصة مشروب روحي تلقى رواجًا كبيرًا في الصين...
«إكس» تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى
«إكس» تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى...
المزيد