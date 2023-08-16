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سائحان أميركيان يختبئان للمبيت في برج إيفل

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الأربعاء 16 أغسطس 2023, 08:36 صباحا
سائحان أميركيان يختبئان للمبيت في برج إيفل
برج إيفل في باريس، 2 نوفمبر 2018. ( أ ف ب)
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عُثر على سائحين أميركيين نائمين صباح الإثنين في برج إيفل في باريس، حيث بقيا مختبئين منذ الأحد، وفق ما أفاد مصدر من الشرطة وآخر من الشركة المشغلة للموقع الثلاثاء.وجرى العثور على السائحَين «في الصباح الباكر»، قبل فتح الموقع أمام الجمهور في التاسعة صباحا، خلال جولة لعناصر أمن من الشركة المشغلة لبرج إيفل (سيت). وكان السائحان بين الطابقين الثاني والثالث من البرج، في جزء لا يمكن للعامة الوصول إليه، حسب وكالة «فرانس برس».
 «لم يمثّلا أي تهديد واضح»
وأشارت الشركة المشغلة للمعلم الباريسي الشهير إلى أن السائحَين «لم يمثّلا أي تهديد واضح». وقد دفعا تذكرة دخولهما الأحد قرابة الساعة 22:40، وعبرا الحواجز أثناء نزولهما السلالم، وفق مصدر في الشرطة. وذهب عناصر الإطفاء، بمن فيهم أفراد في الوحدة المتخصصة التابعة لمجموعة التدخل والاستطلاع في البيئات المحفوفة بالمخاطر، لسحبهما من الموقع وإخراجهما بأمان، بحسب المصدر نفسه.
تقديم شكوى ضدهما
وأوضحت النيابة العامة في باريس ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أن السائحَين «بقيا عالقَين في المكان لأنهما كانا مخمورَين». ونُقل الرجلان إلى مركز شرطة الدائرة السابعة في باريس لاستجوابهما. وأشارت الشركة المشغلة للبرج إلى نيتها تقديم شكوى ضدهما «خلال الأسبوع الجاري». وأعيد فتح برج إيفل للجمهور بتأخير ساعة عن الموعد المعتاد، قرابة العاشرة صباحا.

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قنابل في برج إيفل
هذا الاضطراب الجديد في استقبال السياح يأتي بعيد إجلاء الزوار مرتين السبت من برج إيفل بسبب تهديدين كاذبين بوجود قنبلة. وقد فُتح تحقيق في المركز الوطني لمكافحة الكراهية على الإنترنت. وصباح الإثنين، تلقت ثلاثة مراكز للشرطة الباريسية رسالة إلكترونية جديدة تشير إلى وجود قنابل في برج إيفل، لكن الشركة المشغلة للموقع، نزولاً عند نصيحة الشرطة، قررت عدم إخلاء المعلم.

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