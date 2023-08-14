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من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 11:10 صباحا
من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟
منطقة بحيرة الحبانية التي تبدو خالية جراء الجفاف، 11 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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عمل محمد في متجره الصغير في المدينة السياحية القريبة من بحيرة الحبانية في وسط العراق لسنوات، لكنه لم يشهد عاما مثل 2023 إذ طال الجفاف الذي يضرب العراق البحيرة وأثر سلبا على جذب السياح. في أكثر أيام شهر أغسطس حرا، لم يكن المكان الذي يضم شققا سياحية وفندقا، يهدأ في الماضي خصوصا في أيام عطلة نهاية الأسبوع.

لكن يوم الجمعة هذا لم يأتِ سوى عدد قليل من الزبائن إلى متجر محمد. أما الشاطئ الذي ازدادت مساحته مع تراجع منسوب المياه، فبدا خاليا. ولم يعد المكان سوى ظل لما كان عليه في الماضي، حينما كان واحدا من أفضل المنتجعات السياحية في الشرق الأوسط بعد تأسيسه في العام 1979.

يروي محمد من أمام دكانه الذي يبيع فيه المرطبات والمياه وملابس ومعدات السباحة لسياح لم يأتوا هذا العام لفرانس برس أنه «خلال العامين الماضيين، كان هناك عمل وحركة«، لكن «الآن لا يوجد مياه، هذا عام جفاف». ويضيف الشاب البالغ من العمر 35 عاما والذي فضل عدم إعطاء اسمه كاملا أنه «بسبب قلة المياه، توقف العمل وتوقفت الحركة، لا يأتي أحد...إذا عادت المياه، يعود الناس».

وبالفعل، فإن مياه البحيرة التي تبعد نحو ساعة ونصف في السيارة عن بغداد، تراجعت عشرات الأمتار. يوضح مدير الموارد المائية في محافظة الأنبار جمال عودة سمير لـ«فرانس برس» أن «البحيرة تحتوى الآن على 500 مليون متر مكعب من المياه» فقط، مقابل «قدرة استيعابية قصوى هي 3,3 مليار متر مكعب»، مضيفا أنه في العام 2020، كانت البحيرة ممتلئة إلى حدها الأقصى.

«المتنفس الوحيد» للعراقيين
بعد الظهر، خلت المدينة السياحية في الحبانية تماما إلا من بضعة كلاب شاردة ونوارس حلقت فوق ما تبقى منها. ووُضعت مظلات متفرقة على الشاطئ بينما بدت الشقق السياحية المحيطة خالية.

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قبيل غروب الشمس ومع تراجع درجات الحرارة قليلا، افترشت عائلات قليلة الأرض الموحلة، منهم من جاء من مدينة الفلوجة المجاورة، وآخرون من بغداد. استمع البعض إلى الموسيقى، فيما طها آخرون اللحم والدجاج على الفحم، ودخنوا النرجيلة. لعب الأطفال في بقعة واحدة لا تزال المياه جارية فيها. أما في مواقع أخرى، فالمياه ضحلة وموحلة، ولا تصلح للسباحة.

جاء قاسم لفتة من مدينة الفلوجة المجاورة إلى البحيرة لقضاء وقت مع عائلته وأولاده. يقول الرجل البالغ من العمر 45 عاما والذي يعمل تاجرا أنه في السابق «كنا نأتي إلى هنا وكان الوضع أفضل، كانت المياه أعلى، ووضع المكان أفضل»، لكن هذه السنة «هي الأسوأ، بسبب قلة المياه وانخفاض مستوى البحيرة». وناشد الدولة «أن تهتم بالمكان، لأنه المتنفس الوحيد ليس فقط لأهل الأنبار بل للمحافظات الجنوبية وبغداد أيضا».

ويعود هذا الوضع المأساوي لواقع أن العراق يعيش عامه الرابع من الجفاف، ويعد من الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض تداعيات التغير المناخي وفق الأمم المتحدة. وفي زيارة إلى العراق الأسبوع الماضي، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن ما يشهده العراق من جفاف وارتفاع في درجات الحرارة هو بمثابة «إنذار» للعالم أجمع.

أما المخزون المائي في العراق، فهو «الأدنى في تاريخ الدولة العراقية الحديثة منذ مطلع عشرينات القرن الماضي «كما قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال في وقت سابق لـ«فرانس برس».

الحبانية.. «بركة راكدة»
في الحبانية، أسهم تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في انخفاض المنسوب المتأثر أيضا بتراجع نهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويعبر في سوريا ويغذي البحيرة. وبحسب مدير الموارد المائية في الأنبار، فإن تراجع منسوب البحيرة ونهر الفرات يعود إلى «قلة الإطلاقات المائية من دول المنبع مثل تركيا وسورية»، ولذلك اضطرت الوزارة «إلى سحب المياه من بحيرة الحبانية لتعزيز الحصص المائية في محافظات الوسط والجنوب». وتقول السلطات العراقية إن السدود التي تبنيها الجارتان تركيا وإيران تعد سببا رئيسيا في تراجع منسوب نهري دجلة والفرات على الأراضي العراقية.

يعمل صداع صالح محمد في إدارة المنتجع منذ 25 عاما. ولحظ في حديث مع فرانس برس أنه «منذ أكثر من عام، بدأت البحيرة بالانخفاض». وأضاف صالح، مدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية في المدينة السياحية أنه «لا يمكن المقارنة» مع السنوات السابقة، «ففي مثل هذه الأوقات، تكون الحبانية ممتلئة، سواء السكن أو الشاطئ».

لكن «حاليا، أصبح ارتياد السياح للحبانية ضعيف جدا جدا»، كما قال. وفي العام 2020، وعلى الرغم من الحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا، سجلت الشقق السياحية 9 آلاف حجز، لكنها حاليا لم تتجاوز ثلاثة آلاف منذ مطلع العام، وفق المسؤول. وتابع بحسرة «البحيرة أصبحت عبارة عن بركة ماء راكدة لا تصلح لا للشرب ولا للسباحة».

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