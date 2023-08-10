ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

قد يستمر تدهور الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا مع الارتفاع الموسمي لدرجات حرارة المحيطات، فيما أبدت أبرز هيئة متخصصة بالعلوم البحرية في البلاد الأربعاء قلقها من موجة ابيضاض جديدة قد تطال المرجان هذه السنة.

الشعاب المرجانية

وكانت تظهر على أجزاء من الشعاب المرجانية علامات واعدة تؤشر إلى تعافيها، حتى طالتها موجة ابيضاض العام 2022، ما حول مساحات من الشعاب المرجانية المشرقة إلى كتلة بيضاء باهتة. وأشار المعهد الأسترالي للعلوم البحرية إلى أن الشعاب المرجانية لا تزال هشة رغم استقرار حالها خلال صيف «معتدل نسبيا» العام 2023. حسب وكالة «فرانس برس» قال مدير الأبحاث في المعهد ديفيد واشينفيلد، إن الشعاب المرجانية «معرضة لخطر متزايد، إذ يتسبب التغير المناخي بتسجيل موجات ابيضاض متكررة وحادة».

ارتفاع في درجة حرارة المحيط الهادئ

وأشار مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إلى «احتمال» أن تشهد ظاهرة «إل نينيو» المناخية تطورا في البلاد خلال الأسابيع المقبلة، ما سيؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة المحيط الهادئ ويتسبب تاليا بخطر أن يطال الابيضاض الحاجز المرجاني العظيم. عالميا، يتجاوز متوسط درجات حرارة المحيطات باستمرار الأرقام القياسية للارتفاع الموسمي في درجات الحرارة منذ أبريل.