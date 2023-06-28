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إجراءات في كوستاريكا لحماية 3 أنواع من أسماك قرش المطرقة معرضة للانقراض

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 09:06 مساء
إجراءات في كوستاريكا لحماية 3 أنواع من أسماك قرش المطرقة معرضة للانقراض
سمكة قرش مطرقة في محمية غالاباغوس الوطنية في الإكوادور. (أ ف ب)
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أمرت المحكمة الدستورية في كوستاريكا السلطات باتخاذ إجراءات، لحماية ثلاثة أنواع من أسماك قرش المطرقة معرضة لخطر الانقراض الشديد، على ما أفاد الثلاثاء مصدر قضائي.

وقد أمرت الغرفة الأولى في المحكمة الدستورية الاثنين «نظام الحماية الوطني» بإدراج «أنواع أسماك القرش ذات رأس المطرقة الشائع (Sphyrna zygaena) وأسماك القرش الصدفي (Sphyrna lewini) وأسماك القرش ذات رأس المطرقة الكبيرة (Sphyrna mokarran) في قائمة الأنواع المعرضة لخطر الانقراض»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويفرض قرار المحكمة الدستورية على السلطات «اتخاذ كل التدابير الضرورية والمناسبة» لوضع حد لصيد أسماك القرش هذه وحيازتها وبيعها.

إدراج الأنواع الثلاثة في القائمة الحمراء
وأدرج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الإثنين، هذه الأنواع الثلاثة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، وصنفها على أنها في «خطر حرج»، وأعدادها «تتناقص». 

وسبق لحكومة كوستاريكا أن حظرت صيد أسماك قرش المطرقة في فبراير. وأقامت كوستاريكا قبالة سواحلها في المحيط الهادئ محمية جزيرة دل كوكو البحرية، التي تعد موطنا لواحد من أكبر تجمعات أسماك قرش المطرقة.

كما اتخذ مؤتمر «اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض» (سايتس)، الجمعة، قرارا «تاريخيا» بتوسيع حمايته، لتشمل نحو خمسين نوعا من أسماك القرش المهددة بتجارة الزعانف، المكون الرئيسي لحساء شعبي في آسيا.

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