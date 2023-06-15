الفيلسوف إنثوفن يتغلب على «تشات جي بي تي» في اختبار الفلسفة

القاهرة - بوابة الوسط

تغلب الفيلسوف رافاييل إنثوفن على برنامج «تشات جي بي تي» في اختبار الفلسفة الخاص بمرحلة البكالوريا في فرنسا ضمن المسابقة التي نظمتها مدرسة متخصصة في التجارة والتكنولوجيا.

وتحصل الفيلسوف إنثوفن على العلامة الكاملة في الاختبار بينما تحصل برنامج «تشات جي بي تي» على علامة 11/20. وفق وكالة «فرانس برس».

هل الفرح مسألة عقلانية؟

وتمثل السؤال الذي استند إليه البرنامج لإنتاج مقالة في ما إذا كان الفرح مسألة عقلانية. وأنتج برنامج «تشات جي بي تي» بعدما دُرب لإنشاء مقالة فلسفية، نسخة عن موضوع فلسفي حصلت على درجة «مقبول» ضمن مرحلة البكالوريا في فرنسا، على ما أظهرت تجربة أُجريت الأربعاء في باريس.

وتمثل السؤال الذي استند إليه البرنامج لإنتاج مقالة في ما إذا كان الفرح مسألة عقلانية. وتولى إعطاء العلامتين كل من الفيلسوفة والمؤلفة إلييت أبيكاسي، والمُدرس ليف فرانكل المعروف باسم «سيرييل ثينكر» في «تيك توك».

اقتباسات لمحاولة النجاح

وقال فرانكل «لم تُطرح في نسخة (تشات جي بي تي) أي إشكالية (...) فالمقالة عبارة عن جمل طويلة جدا، وليس هناك من محتوى ولا يفهم القارئ الحجج (...) ثمة اقتباسات لمحاولة النجاح».

وأضاف «إنها ليست فلسفة قط، فهذه المادة لا تعني كتابة جمل جميلة»، موضحا أن «القسم المُشار فيه إلى المؤلفين ضعيف جدا لأنه يحوي أخطاء كثيرة».

وحرصت الجهة المنظمة، وهي مدرسة باريس للتكنولوجيا والأعمال، على تنقيح السؤال لطرح الأشكال الكلاسيكية من المقالة على البرنامج. واقتُرحت على «تشات جي بي تي» كذلك أسماء الكتاب الذين قد يستعين باقتباسات لهم.

لم يتطرق قط إلى الإشكالية

واختار البرنامج كلا من أرسطو وكانط وفرويد ونيتشه وكامو، بمراجع مبهمة ومختصرة. وظهرت في مقالة «تشات جي بي تي» أفكار جريئة، لكن بما أنه دُرب ليكون موضوعيا لم يتطرق قط إلى الإشكالية.

ورأى الفيلسوف إنثوفن أن الفلاسفة هم من الأشخاص الذين لا يُحتمل بصورة كبيرة أن يُجرى استبدالهم بالذكاء الصناعي.