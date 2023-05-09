النواب الأوروبيون يفرضون قواعد على استخدام «تشات جي بي تي»

القاهرة - بوابة الوسط

يصوت النواب الأوروبيون، الخميس، على نص طموح لتنظيم قطاع الذكاء الصناعي، أرجئ اعتماده مرارا بسبب نقاط الجدل المحيطة بهذه التقنيات، سعيا لتنظيم تطبيقات المحادثة، مثل «تشات جي بي تي».

ويعتزم الاتحاد الأوروبي أن يكون أول جهة في العالم ترسي إطارا قانونيا متكاملا، للحد من التجاوزات في مجال الذكاء الصناعي، مع حماية الابتكار في الوقت نفسه، حسب «فرانس برس».

نشر محتويات خطيرة والتلاعب بالرأي العام

وتثير أنظمة الذكاء الصناعي التي تتسم بتقنيّات في غاية التعقيد كثيرا من الإعجاب والذهول، وفي الوقت نفسه الكثير من القلق. فبين نشر محتويات خطيرة والتلاعب بالرأي العام من خلال إنتاج صور مزيفة بواسطة برمجيات، مثل «ميدجورني»، وتطبيق أنظمة مراقبة جماعية وغيرها من المخاطر غير المعروفة بعد، حملت هذه الهواجس شخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا، أمثال رئيس «تويتر» إيلون ماسك، على المطالبة حتى بتعليق تطوير هذه التقنيات.

- دائرة الإجراءات الأوروبية تتسع في أزمة «تشات جي بي تي»

- حظر «تشات جي بي تي» في إيطاليا

- دائرة الإجراءات الأوروبية تتسع في أزمة «تشات جي بي تي»

واكتشف الرأي العام قدرات الذكاء الصناعي الهائلة في نهاية العام الماضي مع إطلاق شركة «أوبن إيه آي» برنامجها «تشات جي بي تي» لإنتاج المحتويات التحريريّة، القادر على كتابة مواضيع بحثيّة وقصائد وترجمات في عدة ثوان. وبمواجهة هذه التطورات السريعة، طرحت المفوضية الأوروبية قبل عامين مشروع قانون لم يتم إقراره حتى الآن.

ولم تحدد دول الاتحاد الأوروبي موقفها سوى في نهاية 2022، على أن يبلور النواب الأوروبيون المنقسمون بشدة حول هذه المسألة موقفهم، الخميس، في عملية تصويت ضمن لجان تجري في ستراسبورغ، قبل أن يتم إقرار النتيجة خلال جلسة موسعة في يونيو. وعندها تبدأ مفاوضات صعبة بين مختلف المؤسسات.

المزيد من الشفافية

ودعت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتي فيستاغر، الإثنين، إلى عدم إهدار المزيد من الوقت، قائلة «آمل فعلا أن نتمكن من إتمام المسألة هذه السنة». وما أسهم في التأخير ظهور تطبيقات الذكاء الصناعي الشائعة الوظائف القادرة على إنجاز مجموعة متنوعة من المهام، ومن ضمنها برامج توليد محتويات مثل تشات «جي بي تي».

وأوضح المقرر دراغوس تودوراش «أنه نصّ معقد وأضفنا مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالذكاء الصناعي المولّد للمحتويات». ويأمل النواب الأوروبيون في إرغام المزوّدين على ضمان حماية ضد المحتويات غير القانونية وكشف البيانات المحمية بموجب حقوق النشر المستخدمة لتطوير خوارزمياتهم.

غير أن بعض الخبراء يعتبرون أن مخاطر الذكاء الصناعي المولد للمحتويات لا يتطلب قواعد خاصة للتعامل معه. وأوضح بيار لاروش، خبير القانون الرقمي في جامعة مونتريال والباحث في مركز القوانين في أوروبا: «لا أرى دوافع البرلمان، لا أرى كيف أن هذه المخاطر مختلفة عمّا تم التكهن به سابقا».

إطار لأنظمة الذكاء الصناعي التي تتفاعل مع البشر

وتنص مسودة المفوضية التي كشف عنها في أبريل 2021 على إطار لأنظمة الذكاء الصناعي التي تتفاعل مع البشر، يرغمهما على إبلاغ المستخدم بأنه على تواصل مع آلة، ويرغم التطبيقات المولدة للصور على الإشارة إلى أنها مولّدة صناعيا.

ويستوحي النص قوانينه من التشريعات الأوروبية السارية على صعيد سلامة المنتجات، وسيفرض مراقبة تكلف بها الشركات بالمقام الأول. وستكون المحظورات نادرة، وهي تتعلق بالتطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية، مثل أنظمة تقييم المواطنين أو أنظمة المراقبة الجماعية المعتمدة في الصين.

ويعتزم النواب الأوروبيون إدخال حظر على أنظمة التعرف على المشاعر وإلغاء الاستثناءات التي تجيز لقوات الأمن التعرف على الأفراد في الأماكن العامة عن بعد بواسطة القياسات الحيوية.

حظر جمع الصور بشكل عشوائي على الإنترنت

كما يعتزمون حظر جمع الصور بشكل عشوائي على الإنترنت لتطوير الخوارزميات من دون الحصول على موافقة الأشخاص المعنيين. ويتألف المشروع في جوهره من قائمة قواعد ستفرض فقط على التطبيقات التي تعتبرها الشركات نفسها «عالية المخاطر» بموجب معايير المشرعين. واقترحت المفوضية الأوروبية أن تستهدف الأنظمة المستخدمة في مجالات حساسة، مثل البنى التحتية الحرجة والتعليم والموارد البشرية والحفاظ على النظام وإدارة الهجرة وغيرها.

ومن بين ما تفرضه القواعد رقابة بشرية على الآلة ووضع وثائق إرشاديّة تفنية واعتماد نظام لإدارة المخاطر، على أن تشرف على تطبيقها سلطات الرقابة التي تعينها كل من الدول الأعضاء.

ويطالب النواب الأوروبيون بمعايير أكثر صرامة لحصر توصيف «عالي المخاطر» فقط بالمنتجات التي يمكن أن تهدد الأمن والصحة والحقوق الأساسية.