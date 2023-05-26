  • Alwasat News
Atwasat

حافلات متنقلة لتعليم أطفال دمّر الزلزال مدارسهم في شمال غرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 05:44 مساء
حافلات متنقلة لتعليم أطفال دمّر الزلزال مدارسهم في شمال غرب سورية
حافلة جرى تحويلها إلى قاعة دراسية في جنديرس. 23 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

في شمال غرب سورية، تشقّ حافلات ملوّنة تحولت إلى قاعات تدريس متنقلة طريقها بين مخيمات للنازحين، موفرة لأطفال دمّر الزلزال مدارسهم قبل أكثر من ثلاثة أشهر، حصصاً تعليمية ودعماً نفسياً.

وتقول جواهر هلال (10 سنوات)، وهي طالبة في الصف الخامس الابتدائي لوكالة «فرانس برس»، «كنا نسكن في جنديرس وحدث الزلزال. انهار المبنى ولم يعد لدينا مأوى».

وتضيف بينما تجلس في خيمة باتت منزل عائلتها «انتقلنا للسكن هنا وباتت المدرسة بعيدة جداً عنا. لكن الباصات أتت وبدأنا نتعلّم.. نتلقى دروساً كثيرة».

وتتوقف الحافلة قرب مخيم للنازحين عند أطراف بلدة جنديرس الواقعة في محافظة حلب والقريبة من الحدود التركية، وهي من المناطق الأكثر تاثراً بالزلزال الذي ضرب سورية وتركيا المجاورة في السادس من فبراير، وحصد أرواح قرابة ستة آلاف شخص في سورية وحدها.

ويتجمع الأطفال بفرح وحماس حول الحافلة الملونة والمزينة بصور وشعارات بينها «قطار الحروف»، ثم يصعدون تباعاً إلى حصص تتنوع بين اللغات العربية والإنجليزية والعلوم والرياضيات.

وخلال إحدى الحصص، يردّد الطلاب بينما يجلسون على مقاعد خشبية داخل الحافلة أغنية خلف المدرّس يتعلمون من خلالها كلمات باللغة الانجليزية.

خدمة تعليمية ودعم نفسي للأطفال
ويقول رعد العبد، وهو مسؤول التعليم في منظمة «أورانج»، وهي منظمة محلية غير حكومية تقف خلف المبادرة، لوكالة «فرانس برس»، «تقدّم الوحدات المتنقلة خدمة تعليمية وأيضاً الدعم النفسي للأطفال المتضررين من الزلزال».

ويوضح أن «الباصات تستهدف 27 مخيما وتتنقل بينها تباعاً» في جنديرس ومحيطها، حيث يستفيد أكثر من ثلاثة آلاف طالب من خدماتها.

وألحق الزلزال أضراراً كبيراً بالأبنية والمرافق الخدمية والبنى التحتية خصوصاً في المناطق الحدودية مع تركيا، مركز الزلزال. وتحولت مئات المدارس التي نجت من الكارثة الى مراكز إيواء لعائلات دُمرت منازلها كلياً أو تضررت.

وفي شمال غرب سورية وحدها، يحتاج أكثر من مليون طفل في سنّ المدرسة إلى دعم تعليمي، وهم معرّضون لخطر التسرّب من المدرسة بسبب الزلازل، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا).

وتشير التقديرات الى تضرّر ما لا يقل عن 452 مدرسة ابتدائية وثانوية بدرجات متفاوتة، في وقت يحتاج ما لا يقل عن 25 ألف معلّم متضرّر من الزلازل إلى دعم الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والتعويض المناسب وبناء القدرات.

وفي عموم سورية، يحتاج 3,7 ملايين طفل لمساعدة إنسانية مستمرة وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، التي أفادت عن تعطيل تعليم 1,9 مليون طفل جراء الزلزال، في وقت لا تزال مدارس عديدة تُستخدم لإيواء الناس الذين شرّدهم الزلازل.

ويجد رمضان هلال، والد جواهر، في تسيير الحافلات التعليمية المتنقلة، حلاً مؤقتاً لأزمة تعطيل التعليم بعدما وجد نفسه وعائلته يقطنون في مخيم بين أشجار الزيتون.
ويقول لـ«فرانس برس»، «بعد حصول الزلزال، لم تبق مدارس أو أي شيء آخر»، مضيفا «حتى لو أرادوا تأسيس مدارس، تبقى بعيدة عنا ولا قدرة لنا على توفير المواصلات لنقل أولادنا إليها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال

الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي

حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع

خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع
«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟

«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية

(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي

الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي
الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023

الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023
بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية برواندا

بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية ...
أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية

أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية
مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح

مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح
«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى أطفالها

«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى أطفالها
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)

وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة رولف هاريس مقدم البرامج السابق في «بي بي سي»
وفاة رولف هاريس مقدم البرامج السابق في «بي بي سي»
مزاد علني.. بيع مبنى «فلاتيرون» الشهير في نيويورك بـ161 مليون دولار
مزاد علني.. بيع مبنى «فلاتيرون» الشهير في نيويورك بـ161 مليون ...
تغريم مطعم لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية في البحر الكاريبي
تغريم مطعم لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية في البحر الكاريبي
5.1 مليون دولار ثمن ساعة آخر إمبراطور صيني
5.1 مليون دولار ثمن ساعة آخر إمبراطور صيني
النساء المشاركات في معرض تشيلسي للأزهار يفقن الرجال عددا في الحدث البريطاني السنوي
النساء المشاركات في معرض تشيلسي للأزهار يفقن الرجال عددا في الحدث...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من ......
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية ......
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله...
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة...
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف...
المزيد
حافلات متنقلة لتعليم أطفال دمّر الزلزال مدارسهم في شمال غرب سورية
حافلات متنقلة لتعليم أطفال دمّر الزلزال مدارسهم في شمال غرب ......
أقلام التلوين الخشبية تراث لا يمحوه الزمن في بازار طهران
أقلام التلوين الخشبية تراث لا يمحوه الزمن في بازار طهران...
مكانة فريدة لجنوب أفريقيا في مجال إنتاج زيت الزيتون
مكانة فريدة لجنوب أفريقيا في مجال إنتاج زيت الزيتون...
النساء المشاركات في معرض تشيلسي للأزهار يفقن الرجال عددا في الحدث البريطاني السنوي
النساء المشاركات في معرض تشيلسي للأزهار يفقن الرجال عددا في ......
5.1 مليون دولار ثمن ساعة آخر إمبراطور صيني
5.1 مليون دولار ثمن ساعة آخر إمبراطور صيني...
المزيد