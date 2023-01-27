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كولومبيا تحاكم أميركيا بتهمة قتل صديقته

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 05:01 مساء
كولومبيا تحاكم أميركيا بتهمة قتل صديقته
مواطن أميركي يُشتبه في قتله صديقته الكولومبية في بوغوتا في 26 يناير 2023 (أ ف ب)
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تسلمت كولومبيا من نظيرتها في بنما مواطنا أميركيا تمهيدا لمحاكمته، إذ يُشتبه في أنه قتل صديقته الكولومبية.

وكتب مكتب المدعي العام في بنما على تويتر «جون نيلسون بولس، وهو مواطن أميركي، اعتُقل لتورطه المزعوم في جريمة قتل الشابة فالنتينا تريسبالاسيوس التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي في بوغوتا»، وفق «فرانس برس».

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وأثارت القضية تأثرا كبيرا في كولومبيا. وعُثر على جثة الشابة البالغة 23 عاما، وهي منسقة أسطوانات معروفة محليا، الأحد في حاوية قمامة في حي غربي العاصمة.

وهرب المشتبه به، وهو حبيبها منذ أقل من عام، إلى بنما بعد الجريمة، حيث قُبض عليه في مطار العاصمة بينما كان يهمّ بركوب طائرة متجهة إلى تركيا.

وسلم بولس الأربعاء إلى بوغوتا، حيث ألقت الشرطة القبض عليه على الفور. وأظهرت صور نشرتها السلطات المحلية، المشتبه به بيدين مقيدتين خلف ظهره بأصفاد أرجوانية، في لون يرمز لمناهضة العنف ضد المرأة.

 المواطن الأجنبي
وقال مكتب المدعي العام إن «هذا المواطن الأجنبي سيبقى في السجن (...) وسيمثل أمام قاض».

وبحسب أقارب الضحية، كان الأميركي ينزل في بوغوتا في الأسبوع الذي سبق الجريمة، وقد وعد ضحيته بالإقامة معها.

كاميرات المراقبة
وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة نشرتها وسائل إعلام محلية، بولس يخرج من شقته المستأجرة، ويجرّ عربة تسوق داخلها حقيبة كبيرة تحتوي على جثة الشابة بشكل واضح، ثم يضع الحقيبة في صندوق سيارته.

ومساء الأربعاء، وجّه أقارب وعشرات الأشخاص تحية وداعية لفالنتينا تريسبالاسيوس في الحي الذي عُثر فيه على جثتها، ووضعوا شموعا أمام حاوية المهملات السوداء حيث تم إلقاء الجثة.

وفقا للإحصاءات الرسمية، تم تسجيل 100 حالة قتل لنساء في عام 2022 في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 50 مليون نسمة. ويقول مرصد جرائم قتل النساء في كولومبيا، وهي مبادرة للمجتمع المدني، إن الرقم الحقيقي يصل إلى 612 حالة في الفترة نفسها.

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