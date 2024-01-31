الحويج يوجه بتسهيل إجراءات الشركات والمستثمرين الأتراك

البيضاء - بوابة الوسط

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج بالتنسيق مع الجانب التركي لدعم الحركة التجارية وتسهيل إجراءات الشركات والمستثمرين.

جاء ذلك خلال لقائه عددًا من أصحاب الشركات والمستثمرين الأتراك المشاركين بفعاليات معرض ليبيا للغذاء، بحضور رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية الليبية للتنمية والاستثمار صلاح بيترو، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، والملحق التجاري التركي يوسف يلدز، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- تركيا تتطلع إلى جعل ليبيا الدولة المركزية في تجارة الترانزيت

- رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي يتوقع ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار

انطلقت فعاليات معرض ليبيا للغذاء المقام على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة 28 إلى 31 يناير 2024 م بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة.

واستمع الحويج إلى مداخلات أصحاب الأعمال حول سير العملية التجارية وتعاملات القطاع الخاص في كلا البلدين، والذي شهد طرح الصعوبات التي تواجه تنقل أصحاب الشركات وتسهيل عمليات توريد وشحن السلع والخدمات بين الجانبين.

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي أصحاب الأعمال والشركات الأتراك في طرابلس، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي أصحاب الأعمال والشركات الأتراك في طرابلس، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي أصحاب الأعمال والشركات الأتراك في طرابلس، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي أصحاب الأعمال والشركات الأتراك في طرابلس، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي أصحاب الأعمال والشركات الأتراك في طرابلس، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الاقتصاد)