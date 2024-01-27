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إعمار مرزق محور نقاش وزير التخطيط بحكومة الدبيبة مع البرنامج الإنمائي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 12:25 صباحا
إعمار مرزق محور نقاش وزير التخطيط بحكومة الدبيبة مع البرنامج الإنمائي
من لقاء وزير التخطيط في حكومة الدبيبة محمد الزيداني مع مسؤولين بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (خكومة الدبيبة)
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اجتمع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الزيداني مع المدير المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كريستوفر لاكر، وتطرقا إلى تقدم الأعمال في الاتفاقية المبرمة بين صندوق إعادة مدينة مرزق والبرنامج.

كما استعرض الطرفان ما جرى إنجازه في البرنامج القطري للعام 2023، حسبما جاء في بيان لوزارة التخطيط، الجمعة.

نقاش حول التعاون مع البرنامج الإنمائي لتنفيذ مشاريع تنموية
وناقش الزيداني ولاكر الجهود المشتركة بين الوزارة والبرنامج في مجالات التنمية المتعددة مع الجهات الدولية، وتقديم مقترحات لتعزيز التعاون في هذا الصدد.

- صندوق إعادة إعمار مرزق يطلب دعما لإنجاز مهامه
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وفي 10 يناير الجاري طلب رئيس صندوق إعادة إعمار مرزق عضو اللجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق المكلفة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مولود محمد، دعما للصندوق من أجل تمكينه من إنجاز مهامه على الوجه المطلوب لخدمة أهالي المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا.

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