  • Alwasat News
Atwasat

اهتمام أميركي بإعمار مرزق وإجراء «تقييم مجتمعي» للبلديات المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 09:43 مساء
اهتمام أميركي بإعمار مرزق وإجراء «تقييم مجتمعي» للبلديات المتضررة من الفيضانات
اجتماع التومي مع وفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الأحد 16 يناير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
alwasat radio

أبدت الولايات المتحدة اهتمامًا متزايدًا بملف إعادة إعمار مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا، وكذلك إجراء تقييم مجتمعي للبلديات المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمر 2023، بحسب وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

واستقبل وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رئيس اللجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق بدر الدين التومي، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» برئاسة ممثلها المقيم في ليبيا جون كارديناس بمقر الوزارة في طرابلس، حيث عُقِد اجتماع موسع بين الجانبين بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ونائبه أبوبكر الطرابلسي، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة شادية عريبي.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لبحث عدد من الملفات أبرزها إعادة إعمار مرزق، وتركز حول متابعة الجهود الدولية والمحلية بخصوص إعادة إعمار المدينة، والتحديات التي تواجه صندوق إعادة إعمار مرزق وإمكانية التنسيق المستقبلي مع «الصندوق الاستئماني» متعدد الشركاء «MPTF» في إشارة إلى الأممية التي عرضت على الوزارة قبل أيام.

الجهود الحكومية لإعادة إعمار مرزق
وأكدت الوزارة أن «الجانب الأميركي أبدى اهتمامه بالملف واستعداده للدفع بالجهود للأمام»، مشيرة إلى أن التومي استعرض خلال الاجتماع جهود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإعادة إعمار مرزق والتحديات التي تواجه تلك العملية.

- صندوق إعادة إعمار مرزق يطلب دعما لإنجاز مهامه
- الدبيبة يطلب تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة إعمار مرزق
- الدبيبة يجتمع مع لجنة إعمار مرزق لمتابعة مشروعات الكهرباء بالبلدية
- على غرار باكستان والعراق.. مقترح أممي بإنشاء مرفق إنعاش وتنمية مستدامة في ليبيا

وأشار التومي إلى «بعض التحديات اللوجستية» التي أخرت انطلاق قافلة «تتكون من 30 شاحنة محملة بمختلف المعدات الكهربائية لإصلاح الشبكة الرئيسية للكهرباء وإيصالها لمنازل ومزارع المواطنين» في مرزق كانت قد جهزتها الشركة العامة للكهرباء في إطار جهود إعادة الإعمار.

وأكد التومي تخصيص 25 مليون دينار لتنفيذ أعمال صيانة وتهيئة بمدينة مرزق من بينها «15 مليون دينار لإنجاز أعمال خدمية مستعجلة بمدينة مرزق» و«10 ملايين دينار من ميزانية الوزارة لإعادة صيانة المنازل المتضررة».

كما أكد التومي خلال الاجتماع إعطاء التوجيهات والتنسيق مع عميد بلدية مرزق والوجهاء للحصول على الإذن من المواطنين لصيانة منازلهم، منوهًا بأن «الأولوية ستكون للمنازل الأقل تضررًا، وللنازحين في مناطق قريبة».

التقييم المجتمعي للبلديات المتضررة من الفيضانات
وأضافت وزارة الحكم المحلي أن اجتماع التومي مع وفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تطرق أيضًا إلى مناقشة «آلية وكيفية إجراء التقييم المجتمعي» للبلديات المتأثرة بالعاصفة المتوسطية «دانيال»، وإمكانية مساهمة مشروع «تقارب» الذي تدعمه الوكالة الأميركية ورغبته في التعاون والعمل مع وزارة الحكم المحلي للبدء في القيام بتقييم مجتمعي لبلديات «درنة وسوسة والساحل وشحات، والبيضاء» المتضررة من الفيضانات الناجمة عن العاصفة.

وأوضحت الوزارة أن محاور التقييم مع المجتمعات والبلديات المتضرة ستكون «حول السياسات، والخدمات البلدية، والاستجابة للطوارئ، والمشاركة المجتمعية». مبينة أن التقييم يهدف إلى «تطوير أفكار مشاريع صغيرة، لحصر وتحديد الاحتياجات المحلية لمواجهة الطوارئ وما بعدها، وتطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية في التقييم والتحليل وتحديد الاحتياجات والأولويات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها

مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الطرمال تستعرض في اجتماع عربي بالقاهرة الإنجازات المحلية للمرأة الليبية
الطرمال تستعرض في اجتماع عربي بالقاهرة الإنجازات المحلية للمرأة ...
اللافي يطالب المجتمع الدولي بـ«دور إيجابي» لإنهاء حالة الانسداد السياسي في ليبيا
اللافي يطالب المجتمع الدولي بـ«دور إيجابي» لإنهاء حالة الانسداد ...
مؤسسة النفط: «الهروج» تحقق معدلات إنتاج قياسية خلال 2023
مؤسسة النفط: «الهروج» تحقق معدلات إنتاج قياسية خلال 2023
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يعتد بتقارير هيئة الرقابة الإدارية؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يعتد بتقارير هيئة الرقابة الإدارية؟
الاعتداء على عقارات الوقف محور لقاء الدبيبة وهيئة الأوقاف
الاعتداء على عقارات الوقف محور لقاء الدبيبة وهيئة الأوقاف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
اهتمام أميركي بإعمار مرزق وإجراء «تقييم مجتمعي» للبلديات المتضررة من الفيضانات
اهتمام أميركي بإعمار مرزق وإجراء «تقييم مجتمعي» للبلديات ......
السنوسي لوفد من درنة: ماضون في سبيل إنقاذ الوطن من الانهيار
السنوسي لوفد من درنة: ماضون في سبيل إنقاذ الوطن من الانهيار...
لجنة حكومية تناقش وضع آلية وضوابط لتحديد العمارات المعرضة للسقوط
لجنة حكومية تناقش وضع آلية وضوابط لتحديد العمارات المعرضة ......
الاعتداء على عقارات الوقف محور لقاء الدبيبة وهيئة الأوقاف
الاعتداء على عقارات الوقف محور لقاء الدبيبة وهيئة الأوقاف...
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يعتد بتقارير هيئة الرقابة الإدارية؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يعتد بتقارير هيئة الرقابة الإدارية؟...
المزيد