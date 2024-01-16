اهتمام أميركي بإعمار مرزق وإجراء «تقييم مجتمعي» للبلديات المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أبدت الولايات المتحدة اهتمامًا متزايدًا بملف إعادة إعمار مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا، وكذلك إجراء تقييم مجتمعي للبلديات المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمر 2023، بحسب وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

واستقبل وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رئيس اللجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق بدر الدين التومي، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» برئاسة ممثلها المقيم في ليبيا جون كارديناس بمقر الوزارة في طرابلس، حيث عُقِد اجتماع موسع بين الجانبين بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ونائبه أبوبكر الطرابلسي، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة شادية عريبي.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لبحث عدد من الملفات أبرزها إعادة إعمار مرزق، وتركز حول متابعة الجهود الدولية والمحلية بخصوص إعادة إعمار المدينة، والتحديات التي تواجه صندوق إعادة إعمار مرزق وإمكانية التنسيق المستقبلي مع «الصندوق الاستئماني» متعدد الشركاء «MPTF» في إشارة إلى الأممية التي عرضت على الوزارة قبل أيام.

الجهود الحكومية لإعادة إعمار مرزق

وأكدت الوزارة أن «الجانب الأميركي أبدى اهتمامه بالملف واستعداده للدفع بالجهود للأمام»، مشيرة إلى أن التومي استعرض خلال الاجتماع جهود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإعادة إعمار مرزق والتحديات التي تواجه تلك العملية.

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وأشار التومي إلى «بعض التحديات اللوجستية» التي أخرت انطلاق قافلة «تتكون من 30 شاحنة محملة بمختلف المعدات الكهربائية لإصلاح الشبكة الرئيسية للكهرباء وإيصالها لمنازل ومزارع المواطنين» في مرزق كانت قد جهزتها الشركة العامة للكهرباء في إطار جهود إعادة الإعمار.

وأكد التومي تخصيص 25 مليون دينار لتنفيذ أعمال صيانة وتهيئة بمدينة مرزق من بينها «15 مليون دينار لإنجاز أعمال خدمية مستعجلة بمدينة مرزق» و«10 ملايين دينار من ميزانية الوزارة لإعادة صيانة المنازل المتضررة».

كما أكد التومي خلال الاجتماع إعطاء التوجيهات والتنسيق مع عميد بلدية مرزق والوجهاء للحصول على الإذن من المواطنين لصيانة منازلهم، منوهًا بأن «الأولوية ستكون للمنازل الأقل تضررًا، وللنازحين في مناطق قريبة».

التقييم المجتمعي للبلديات المتضررة من الفيضانات

وأضافت وزارة الحكم المحلي أن اجتماع التومي مع وفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تطرق أيضًا إلى مناقشة «آلية وكيفية إجراء التقييم المجتمعي» للبلديات المتأثرة بالعاصفة المتوسطية «دانيال»، وإمكانية مساهمة مشروع «تقارب» الذي تدعمه الوكالة الأميركية ورغبته في التعاون والعمل مع وزارة الحكم المحلي للبدء في القيام بتقييم مجتمعي لبلديات «درنة وسوسة والساحل وشحات، والبيضاء» المتضررة من الفيضانات الناجمة عن العاصفة.

وأوضحت الوزارة أن محاور التقييم مع المجتمعات والبلديات المتضرة ستكون «حول السياسات، والخدمات البلدية، والاستجابة للطوارئ، والمشاركة المجتمعية». مبينة أن التقييم يهدف إلى «تطوير أفكار مشاريع صغيرة، لحصر وتحديد الاحتياجات المحلية لمواجهة الطوارئ وما بعدها، وتطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية في التقييم والتحليل وتحديد الاحتياجات والأولويات».