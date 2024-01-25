  • Alwasat News
Atwasat

حبس رئيس سابق لهيئة السينما والمسرح والفنون بتهمة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 07:15 مساء
حبس رئيس سابق لهيئة السينما والمسرح والفنون بتهمة الفساد
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: صفحة المكتب على فيسبوك)
WTV_Frequency

أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس رئيس سابق للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بتهمة الفساد المالي.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك» أن وكيل النيابة أجرى تحقيقًا بشأن تقارير فحص عقد صيانة مقر معهد جمال الدين الميلادي التابع للهيئة، وجرى إثبات إساءة المسؤول سلطاته الوظيفية لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره.

وأضاف البيان أن رئيسا سابقا للمعهد تعمد صرف مليونين و200 ألف دينار لصالح الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تنفذ الأعمال محل التعاقد، فتسبب في إلحاق ضرر بالمال العام، وأسهم في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم حبسًا احتياطيًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس

«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس
«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka
كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا

كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا
سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس

سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس
وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا

وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا
الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي

الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي
«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن

«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي

«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء ...
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار

«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة

تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16

تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس

يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي

بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»

تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة

رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات

استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
%44 نسبة نمو إيرادات «الوطنية لتموين الحقول النفطية» العام الماضي
%44 نسبة نمو إيرادات «الوطنية لتموين الحقول النفطية» العام الماضي
حفتر يستقبل صيادين بعد الإفراج عنهم في النيجر (فيديو)
حفتر يستقبل صيادين بعد الإفراج عنهم في النيجر (فيديو)
الدبيبة لـ«باتيلي»: نقبل بحوار ليبي وصولا لانتخابات.. بقوانين عادلة
الدبيبة لـ«باتيلي»: نقبل بحوار ليبي وصولا لانتخابات.. بقوانين ...
الخارجية اليابانية: نلمس بعض التعافي الأمني في ليبيا
الخارجية اليابانية: نلمس بعض التعافي الأمني في ليبيا
الكوني يؤكد لنورلاند الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين حدود ليبيا الجنوبية
الكوني يؤكد لنورلاند الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين حدود ليبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
حبس رئيس سابق لهيئة السينما والمسرح والفنون بتهمة الفساد
حبس رئيس سابق لهيئة السينما والمسرح والفنون بتهمة الفساد...
بعد أخذ عينات لها: إعادة دفن 110 جثث مجهولة بمقبرة شهداء درنة
بعد أخذ عينات لها: إعادة دفن 110 جثث مجهولة بمقبرة شهداء ......
مؤسسة النفط تطالب شركة الحفر بتعزيز أسطولها لزيادة الإنتاج
مؤسسة النفط تطالب شركة الحفر بتعزيز أسطولها لزيادة الإنتاج...
الكوني يؤكد لنورلاند الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين حدود ليبيا الجنوبية
الكوني يؤكد لنورلاند الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين حدود ......
الخارجية اليابانية: نلمس بعض التعافي الأمني في ليبيا
الخارجية اليابانية: نلمس بعض التعافي الأمني في ليبيا...
المزيد