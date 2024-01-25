حبس رئيس سابق لهيئة السينما والمسرح والفنون بتهمة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس رئيس سابق للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بتهمة الفساد المالي.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك» أن وكيل النيابة أجرى تحقيقًا بشأن تقارير فحص عقد صيانة مقر معهد جمال الدين الميلادي التابع للهيئة، وجرى إثبات إساءة المسؤول سلطاته الوظيفية لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره.

وأضاف البيان أن رئيسا سابقا للمعهد تعمد صرف مليونين و200 ألف دينار لصالح الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تنفذ الأعمال محل التعاقد، فتسبب في إلحاق ضرر بالمال العام، وأسهم في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم حبسًا احتياطيًا.