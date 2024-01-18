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النائب العام اللبناني لـ«بوابة الوسط»: هانيبال القذافي بخير

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي الخميس 18 يناير 2024, 11:04 مساء
النائب العام اللبناني لـ«بوابة الوسط»: هانيبال القذافي بخير
النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات (أرشيفية: الإنترنت)
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قال النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات إن نجل العقيد معمر القذافي هانيبال القذافي بخير وبصحة جيدة.

وأوضح عويدات في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن «لا صحة للأخبار المتداولة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بوفاة القذافي الابن في سجون لبنان».

وأضاف عويدات أن «هذه الأخبار غير صحيحة ومجرد شائعات»، لافتا إلى أن هانيبال كان قبل يومين لديه موعدًا مع طبيب الأسنان، وأنه بصحة جيدة.

وسبق أن نفت ريم يوسف الدبري موكلة هانيبال، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة عن وفاته بنوبة قلبية في سجون لبنان.

- الدبري توضح لـ«بوابة الوسط» حقيقة وفاة هانيبال القذافي
- «هيومن رايتس» تدعو لبنان إلى إطلاق هانيبال القذافي: محتجز ظلما منذ 9 سنوات

«هيومن ووتش» تطالب السلطات اللبنانية بإطلاق هانيبال القذافي فورا
وقبل يومين دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات اللبنانية إلى إطلاق نجل القذافي فورا، مشيرة إلى احتجازه احتياطيا «بتهم ملفقة» منذ اعتقاله في ديسمبر العام 2015 بـ«زعم صلته باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس العام 1978»، على الرغم من أن نجل القذافي كان عمره سنتين فقط في العام 1978، ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص راشد.

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