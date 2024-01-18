النائب العام اللبناني لـ«بوابة الوسط»: هانيبال القذافي بخير

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

قال النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات إن نجل العقيد معمر القذافي هانيبال القذافي بخير وبصحة جيدة.

وأوضح عويدات في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن «لا صحة للأخبار المتداولة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بوفاة القذافي الابن في سجون لبنان».

وأضاف عويدات أن «هذه الأخبار غير صحيحة ومجرد شائعات»، لافتا إلى أن هانيبال كان قبل يومين لديه موعدًا مع طبيب الأسنان، وأنه بصحة جيدة.

وسبق أن نفت ريم يوسف الدبري موكلة هانيبال، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة عن وفاته بنوبة قلبية في سجون لبنان.

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