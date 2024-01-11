بدء العمل الفعلي لصيانة واستكمال وتطوير جامعة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، بدء العمل الفعلي لصيانة واستكمال وتطوير مركب جامعة درنة وجميع المرافق المصاحبة له.

وأكد الصندوق عبر صفحته على «فيسبوك» أن الشركة القائمة على تنفيذ هذا المشروع «هي شركة وطنية» تعمل «تحت إشراف نخبة من مهندسي مدينة درنة وبمتابعة مباشرة من مكتب المشروعات بصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة».

وطمأن صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة الطلاب في مدينة درنة بأن هذا المشروع «يضمن جودة تعليم متطورة تتماشى مع متطلبات سوق العمل».

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وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في 27 ديسمبر الماضي عن إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، ليتولى مهمة «رسم السياسة العامة لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة (دانيال)، وتنفيذ هذه السياسة»، وكلفت بلقاسم خليفة حفتر مديرا تنفيذا له.

ووقّع صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بمقره في درنة في الثاني من يناير الجاري عقودًا في مجال الإعمار مع شركة «المقاولون العرب» المصرية. وتشمل هذه العقود إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة، من بينها جسر بأعلى وادي أبومهبول بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة، وجسر بأعلى وادي مرقص بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة.

صور جوية لمبان ومرافق جامعة درنة. (صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة)

صور جوية لمبان ومرافق جامعة درنة. (صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة)

صور جوية لمبان ومرافق جامعة درنة. (صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة)

صور جوية لمبان ومرافق جامعة درنة. (صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة)

صور جوية لمبان ومرافق جامعة درنة. (صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة)