افتتاح فعاليات بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدينة بنغازي، مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح فعاليات «بنغازي عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي»، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ولفيف من الوزراء والدبلوماسيين ووفود من الدول الصديقة والشقيقة.

وهنأ حماد في كلمته خلال الافتتاح، أهالي بنغازي والشعب الليبي بمناسبة اختيار المدينة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2023 - وتمديدها للعام 2024 تضامنًا مع أهالي درنة والجبل الأخضر، مؤكدًا أن فعاليات اليوم تتزامن مع احتفالات بنغازي بإنجازات الإعمار المتلاحقة، والتطوير في جميع المدن، بحسب ما نشرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك».

اختيار بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي

وقال حماد إن «الأمان والاستقرار ينعكسان إيجابيًا على كل المناشط الثقافية، وهو سبب للتطور والتقدم نحو الأفضل، وأن اختيار بنغازي لم يأتِ عبثًا؛ بل هو اختيار مستحق لمدينة عانت من الإرهاب الذي ارتكب الفظائع واستهدف أهلها الطيبين»، مذكرًا بأن «الإرهاب استهدف المدنيين والعسكريين والأدباء والصحفيين والمثقفين».

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وأكد حماد أن اختيار بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي «كان تتويجًا لجهود قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر»، لافتًا إلى أنه «بانتهاء الحرب على الإرهاب، بدأت الحرب ضد الخراب والجهل والتقزيم لدور بنغازي وتاريخها الإسلامي والفكري والأدبي».

إنجازات حكومة حماد في بنغازي

ونوه حماد بأن «بنغازي بدأت سلسلة من الإعمار والمناشط الثقافية والدينية والأدبية والفنية، ومعارض الكتاب ضمن الامتداد الطبيعي لتاريخها الديني والثقافي»، مستعرضًا إنجازات حكومته في المدينة خلال الفترة الماضية.

وقال إن حكومته «وبدعم القيادة العامة والبرلمان ولجنة وصندوق الإعمار، تسير نحو خطة محددة ومدروسة وفق أهداف ورؤى محددة، وتسعى لتحقيق مصالح الوطن وتحقيق فرص العيش الكريم لجميع مواطنيه والتنمية المستدامة».

وأوضح حماد أن أعمال حكومته «ظهرت جلية للقاصي والداني في بنغازي ودرنة وجميع المدن»، مذكرًا كذلك بتوقيع «الكثير من عقود المشاريع الاستراتيچية المهمة، للوصول إلى الغاية المرجوة، بالعزة والإرادة والعمل الجاد».

دعم المناشط الثقافية في بنغازي

كما أكد حماد دعم حكومته المناشط الثقافية والفنية والأدبية والرياضية، وتعهد بدعم الفنانين والأدباء والمفكرين والإعلاميين، وتهيئة البيئة المناسبة لهم ليقدموا إبداعاتهم في أعلى مستوى ممكن، وبما يخدم مصالح الوطن ووحدته.

وأهاب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بكل المبدعين «تبني قضايا الوطن والمواطن، ونشر الثقافة الهادفة، لبناء الأجيال بما يعزز مكامن الخير»، شاكرًا منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة على اختيار بنغازي وتمديد فترة الفعاليات.

حماد خلال مشاركته في افتتاح فعاليات بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية، الأحد 7 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

حماد خلال مشاركته في افتتاح فعاليات بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية، الأحد 7 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

حماد خلال مشاركته في افتتاح فعاليات بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية، الأحد 7 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)