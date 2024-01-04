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النائب العام: إحالة 137 طلب نشرة حمراء إلى «الإنتربول»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 01:54 صباحا
النائب العام: إحالة 137 طلب نشرة حمراء إلى «الإنتربول»
النائب العام المستشار الصديق الصور (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، إحالة 137 طلب نشرة حمراء إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، تتعلق بجرائم فساد وقتل وسرقة وإتجار في المخدرات.

وقال الصور، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد سمحت بهروب متهمين في جرائم غسل الأموال والإتجار بالمخدرات وغيرها إلى خارج البلاد.

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وأضاف أن النيابة العامة أحالت 137 طلب نشرة حمراء إلى «الإنتربول»، من بينها 82 نشرة حمراء تتعلق بجرائم فساد مالي، و9 نشرات حمراء تتعلق بجرائم الإتجار في المخدرات، و46 نشرة حمراء تتعلق بجرائم قتل وسرقة وخطف، وجرى تعميم جميعها في كافة مطارات العالم.

وأوضح أن النيابة العامة رصدت خلال العام 2023 «أكثر من 3700 جريمة فساد، وأكثر من 12 ألفا و600 جريمة متعلقة بالهجرة غير الشرعية، وأكثر من 4600 جريمة احتيال»، ونظرت «أكثر من 75 ألف دعوى جنائية، من بينها أكثر من 12 ألف دعوى جنائية صُنفت على أنها جريمة منظمة».

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