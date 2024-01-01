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مفوضية الانتخابات تعلن بدء التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من عملية الانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 11:35 صباحا
مفوضية الانتخابات تعلن بدء التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من عملية الانتخابات البلدية
شعار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اعتزامها البدء في التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من عملية انتخاب المجالس البلدية المتمثلة في مرحلة الربط، التي تتطلب من المواطنين الراغبين في إدراج أسمائهم في سجل ناخبي الانتخابات البلدية أن يربطوا أرقام هواتفهم بأرقامهم الوطنية، حتى تتمكن منظومة تسجيل الناخبين من قبول طلبات تسجيلهم في مرحلة تسجيل الناخبين التي ستعلن في حينها.

وقالت المفوضية، في بيان اليوم الإثنين، إن التسجيل في سجل ناخبي انتخابات المجالس البلدية يُعد تسجيلا جديدا ومنفصلا كليا عن سجل ناخبي الانتخابات العامة، وستبين الوسائل التوعوية والارشادية التي ستنشر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي الخطوات الفنية اللازمة للقيام بعملية الربط، وكيفية تجاوز الصعوبات التي قد تواجه المواطن في هذه المرحلة.

دعوة إلى الجميع لدعم جهود المفوضية
وحث البيان جميع مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والنخب السياسية والاجتماعية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني على دعم جهود المفوضية من خلال المساهمة في نشر الوعي بمتطلبات عملية الربط التي ستمكن المواطن من التأهل للمراحل اللاحقة من العملية الانتخابية عموماً، ومرحلة تسجيل الناخبين على وجه الخصوص.

«المفوضية»: اجتماعات لتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات البلدية

وأضاف: «نظرا لما هذه الخطوة من أهمية فإن المفوضية تدعو كل من هو مؤهل لممارسة حقه في الانتخاب من خلال الإدلاء بصوته لاختيار من يمثلونه في المجلس البلدي الحجز الزاوية في البناء والإعمار، وإرساء قواعد الاستقرار، ونسعى كأعلى سلطة انتخابية في الدولة إلى ترسيخ الصورة الحضارية الديمقراطية الإيجابية المشاركة المواطن الليبي في بناء مستقبل بلاده، ولن ندخر جهداً في سبيل تمكينه من ممارسة حقه في الانتخاب وستعمل بكل ما أوتينا من إمكانات على إتاحة كل السبل التي من شأنها أن تيسر مشاركته الإيجابية، وتعمل على تعزيز روح المواطنة والانتماء».

وأكملت: «ندعو الحكومة إلى ضرورة دعم عملية انتخاب المجالس البلدية الرامية إلى خلق الاستقرار في قواعد الهيكل الإداري والخدمي للدولة، وإصدار قرارها العاجل بشأن توفير التغطية المالية اللازمة لتنفيذ هذه العملية».

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