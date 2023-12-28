  • Alwasat News
Atwasat

فريق زائر يجري 23 عملية قسطرة قلبية بمستشفى «بن سينا» بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 28 ديسمبر 2023, 10:39 مساء
فريق زائر يجري 23 عملية قسطرة قلبية بمستشفى «بن سينا» بسرت
جانب من عملية القسطرة القلبية في سرت (الإنترنت)
alwasat radio

أجرى فريق طبي زائر 23 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية وتركيب دعامات طبية بمستشفى «بن سينا» بسرت على مدار يومين، وذلك برعاية جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وقال مساعد مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت أخصائي أمراض القلب د. جادالله درياق إن الفريق الطبي أجرى عمليات القسطرة بمستشفى «بن سينا» بسرت برئاسة الدكتور الاستشاري الزائر أسامة الفيتوري استشاري جراحة القلب والشرايين بمركز الهواري لأمراض القلب بنغازي.

شارك في الفريق الأطباء: د. جادالله درياق ود. سناء سلطان و.د فاطمة دبنون بقسم عناية القلب بمستشفى بن سينا.

- وصول شحنة أدوية خاصة بمرضى السكري إلى سرت

وأوضح درياق أن العمليات تشمل القسطرة القلبية التشخيصية، وفحص الشرايين التاجية للقلب وتصويرها بالأشعة السينية للكشف عن أي انسدادات أو تشوهات.

أما عمليات القسطرة العلاجية فتتضمن توسيع الشرايين التاجية المسدودة ووضع وتركيب دعامات علاجية معدنية لمنع إعادة الانسداد أو تركيب جهاز ينظم ضربات القلب.

وأوضح د. جادالله درياق أن إجراء هذه العمليات المكلفة تأتي ضمن مشروع توطين العلاج بالداخل الذي يعمل عليه جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، مشيرًا إلى أن عمليات تركيب الدعامات والقسطرة التشخيصية والعلاجية خففت الأعباء المالية على المريض وأصبحت تجرى مجانا من خلال أطباء خبراء ليبيين.

جانب من عملية القسطرة القلبية في سرت (الإنترنت)
جانب من عملية القسطرة القلبية في سرت (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة
شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق عقب دعوات تسليح المدنيين في السودان

شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق عقب دعوات تسليح المدنيين في السودان
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك

وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو اليوم

روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو اليوم
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس
كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية

كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية
محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»

محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة

حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
حماد يصدر قرارا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة

حماد يصدر قرارا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة
أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة

الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة
أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023

أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع

لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
فضيحة وطنية في اليابان بسبب «قوالب حلوى مُنهارة»

فضيحة وطنية في اليابان بسبب «قوالب حلوى مُنهارة»
عرض «رسائل» الليبي في النسخة الـ4 من مهرجان مسرح الشارع في بغداد (صور)

عرض «رسائل» الليبي في النسخة الـ4 من مهرجان مسرح الشارع في بغداد (صور)
عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد بشأن ضبط الأسعار

عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد بشأن ضبط الأسعار
«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ألف طفل

«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ...
إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري

إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يلتقي وفدًا من مجلس أعيان وحكماء صرمان
المنفي يلتقي وفدًا من مجلس أعيان وحكماء صرمان
شاهد في «هنا ليبيا»: مكافحة الأمراض تعلن عن الاستعدادات للمتحور الجديد
شاهد في «هنا ليبيا»: مكافحة الأمراض تعلن عن الاستعدادات للمتحور ...
في العدد 423: ليبيا في 2023.. الانقسام مستمر والفساد يتغول
في العدد 423: ليبيا في 2023.. الانقسام مستمر والفساد يتغول
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ كارثة درنة.. في حضن الفساد وتحت مجهر القضاء
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ كارثة درنة.. في حضن الفساد وتحت مجهر ...
فريق زائر يجري 23 عملية قسطرة قلبية بمستشفى «بن سينا» بسرت
فريق زائر يجري 23 عملية قسطرة قلبية بمستشفى «بن سينا» بسرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
ورشة عمل توصي بالتوسع في تحلية مياه البحر لسد العجز المائي
ورشة عمل توصي بالتوسع في تحلية مياه البحر لسد العجز المائي...
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش جدوى عودة سوق المال الليبي
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش جدوى عودة سوق المال الليبي...
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ حرية الصحافة.. بين سطوة الحكومة وصرخات التحرير
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ حرية الصحافة.. بين سطوة الحكومة ......
فريق زائر يجري 23 عملية قسطرة قلبية بمستشفى «بن سينا» بسرت
فريق زائر يجري 23 عملية قسطرة قلبية بمستشفى «بن سينا» بسرت...
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ كارثة درنة.. في حضن الفساد وتحت مجهر القضاء
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ كارثة درنة.. في حضن الفساد وتحت مجهر ......
المزيد