فريق زائر يجري 23 عملية قسطرة قلبية بمستشفى «بن سينا» بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أجرى فريق طبي زائر 23 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية وتركيب دعامات طبية بمستشفى «بن سينا» بسرت على مدار يومين، وذلك برعاية جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وقال مساعد مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت أخصائي أمراض القلب د. جادالله درياق إن الفريق الطبي أجرى عمليات القسطرة بمستشفى «بن سينا» بسرت برئاسة الدكتور الاستشاري الزائر أسامة الفيتوري استشاري جراحة القلب والشرايين بمركز الهواري لأمراض القلب بنغازي.

شارك في الفريق الأطباء: د. جادالله درياق ود. سناء سلطان و.د فاطمة دبنون بقسم عناية القلب بمستشفى بن سينا.

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وأوضح درياق أن العمليات تشمل القسطرة القلبية التشخيصية، وفحص الشرايين التاجية للقلب وتصويرها بالأشعة السينية للكشف عن أي انسدادات أو تشوهات.

أما عمليات القسطرة العلاجية فتتضمن توسيع الشرايين التاجية المسدودة ووضع وتركيب دعامات علاجية معدنية لمنع إعادة الانسداد أو تركيب جهاز ينظم ضربات القلب.

وأوضح د. جادالله درياق أن إجراء هذه العمليات المكلفة تأتي ضمن مشروع توطين العلاج بالداخل الذي يعمل عليه جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، مشيرًا إلى أن عمليات تركيب الدعامات والقسطرة التشخيصية والعلاجية خففت الأعباء المالية على المريض وأصبحت تجرى مجانا من خلال أطباء خبراء ليبيين.

جانب من عملية القسطرة القلبية في سرت (الإنترنت)