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بالصور.. تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 07:26 مساء
بالصور.. تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي
من زيارة صدام حفتر والصقر بوجواري إلى قصر المنار ببنغازي، شرق ليبيا، 25 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)
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أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الإثنين، إعادة تأهيل وتطوير قصر المنار ليكون متحفا وطنيا للذاكرة الليبية تحت مسمى «متحف قصر المنار». 

جاء ذلك عقب زيارة اللواء ركن صدام خليفة حفتر رفقة رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري للمقر التاريخي الذي أعلن منه استقلال ليبيا قصر المنار، وفق بيان صحفي للبلدية. ومن المقرر أن يُباشر الجهاز الوطني للتنمية أعمال تطوير القصر وتحويله لمتحف متطور يعتمد على التكنولوجيا السمعية والبصرية، بالإضافة إلى مقتنيات تاريخية تعود لعهد الاستقلال والنضال الوطني.

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وانطلقت في نوفمبر الماضي أعمال صيانة قصر المنار التاريخي في وسط مدينة بنغازي، وهي المنطقة التي تضم مبانٍ أثرية وتاريخية مهمة. ونشر المدير بمؤسسة بنغازي الأمل، محمد فتحي جعودة، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، صورًا لأعمال الصيانة في القصر.

قصر المنار.. وأعمال الصيانة
وشيد قصر المنار في عهد الاستعمار الإيطالي ليكون مقرًا للقادة الإيطاليين، ومنهم إيتالو بالبو، حيث عرف في البداية باسم قصر الحاكم، وكذلك سمي بـ«قصر غراتسياني». وشهد القصر إعلان الملك السابق إدريس الأول استقلال البلاد العام 1951، ثم خصص كمقر رئيسي للجامعة الليبية، وفي التسعينيات أصبح مقرًا لأكاديمية اللغات التابعة لجامعة قاريونس. وفي 30 أغسطس العام 2008، وقعت معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في القصر، وخلال ثورة 17 فبراير تعرض لحريق أتى على أجزاء منه.

وفي العام 2018 قررت الحكومة الموقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني إعادة تبعية قصر المنار ببنغازي الذي أعلن من شرفته الملك ادريس السنوسي استقلال ليبيا إلى جامعة بنغازي.

استقلال ليبيا
وتزامن البدء في تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي مع احتفال ليبيا أمس الأحد (24 ديسمبر) بالذكرى 72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951 أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا. وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

من زيارة صدام حفتر والصقر بوجواري إلى قصر المنار ببنغازي، شرق ليبيا، 25 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)
من زيارة صدام حفتر والصقر بوجواري إلى قصر المنار ببنغازي، شرق ليبيا، 25 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)
من زيارة صدام حفتر والصقر بوجواري إلى قصر المنار ببنغازي، شرق ليبيا، 25 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)
من زيارة صدام حفتر والصقر بوجواري إلى قصر المنار ببنغازي، شرق ليبيا، 25 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)
من زيارة صدام حفتر والصقر بوجواري إلى قصر المنار ببنغازي، شرق ليبيا، 25 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)
من زيارة صدام حفتر والصقر بوجواري إلى قصر المنار ببنغازي، شرق ليبيا، 25 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)
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