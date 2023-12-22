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افتتاح مكتب العمل في سبها بعد توقفه 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 01:53 مساء
افتتاح مكتب العمل في سبها بعد توقفه 7 سنوات
جانب من فعالية افتتاح مكتب العمل في سبها، 21 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أعلنت رئاسة ديوان الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية افتتاح مكتب العمل والتأهيل في مدينة سبها بعد توقف عن العمل دام سبع سنوات.

جاء ذلك في فعالية أمس الخميس بحضور وزير العمل بالحكومة عبدالله ارحومة، ومشاركة وكيلة الديوان حميدة أحمد لملوم، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وتحدثت حميدة، في كلمة، عن أهمية عودة مثل هذه المرافق الحكومية الحيوية، وصيانتها وتجهيزها بالشكل المناسب لتنظيم الأعمال المسندة إليها وتسيير المهام المنوطة بها.

يشار إلى أن المشاركين في الافتتاح قاموا بجولة في مكاتب المقر التي جرى تجهيزها بالمواصفات القياسية.

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