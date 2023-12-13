شاهد.. كاميرا «هنا ليبيا» ترصد افتتاح مبنى بلدية طبرق الأكبر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت كاميرا برنامج «هنا ليبيا»، المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، مراسم افتتاح مبنى بلدية طبرق، الذي يعتبر أكبر مقر بلدية على مستوى ليبيا، ويتسع لـ60 إدارة بتجهيزات وطراز عالٍ.

والمبنى الجديد للبلدية، الذي كان يعرف سابقًا بالمعهد العالي للنفط، يقع في مدخل مدينة طبرق، وجرى تأهيله خلال 56 يومًا من خلال شركة محلية من ميزانية التنمية، بحسب تصريحات مدير إدارة المشروعات بالبلدية.

وتطرق البرنامج إلى مجموعة من الأخبار الأخرى المتعلقة بالبلديات والقطاعات المختلفة، ومن بينها إعلان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية إعادة نحو ألف مهاجر دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية إلى مصر ونيجيريا.

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