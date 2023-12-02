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حفتر يجتمع مع نائب وزير الدفاع الروسي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 09:29 مساء
حفتر يجتمع مع نائب وزير الدفاع الروسي في بنغازي
من لقاء حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي، 2 يسمبر 2023 (صفحة قوات القيادة على فيسبوك)
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التقى قائد «قوات القيادة العامة» المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة في بنغازي نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف ووفدا مرافقا له.

وقالت القيادة في بيان اليوم السبت إن اللقاء شهد نقاشات حول سبل التعاون المُشترك بين ليبيا وروسيا.

وأواخر سبتمبر الماضي، زار حفتر موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب مكتب إعلام القيادة العامة.

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وفي 17 سبتمبر، التقى حفتر مع يفكيورف في بنغازي على هامش مشاركة وفد روسي في عمليات البحث والإنقاذ بمدينة درنة وسواحلها بعدما اجتاحتها فيضانات مدمرة في العاشر من الشهر ذاته.: 

من زيارة نائب وزير الدفاع الروسي لمقر قوات «القيادة» في بنغازي، 2 يسمبر 2023 (صفحة قوات القيادة على فيسبوك)
من زيارة نائب وزير الدفاع الروسي لمقر قوات «القيادة» في بنغازي، 2 يسمبر 2023 (صفحة قوات القيادة على فيسبوك)
من زيارة نائب وزير الدفاع الروسي لمقر قوات «القيادة» في بنغازي، 2 يسمبر 2023 (صفحة قوات القيادة على فيسبوك)
من زيارة نائب وزير الدفاع الروسي لمقر قوات «القيادة» في بنغازي، 2 يسمبر 2023 (صفحة قوات القيادة على فيسبوك)
من لقاء حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي، 2 يسمبر 2023 (صفحة قوات القيادة على فيسبوك)
من لقاء حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي، 2 يسمبر 2023 (صفحة قوات القيادة على فيسبوك)
من لقاء حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي، 2 يسمبر 2023 (صفحة قوات القيادة على فيسبوك)
من لقاء حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي، 2 يسمبر 2023 (صفحة قوات القيادة على فيسبوك)
من لقاء حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي، 2 يسمبر 2023 (صفحة قوات القيادة على فيسبوك)
من لقاء حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي، 2 يسمبر 2023 (صفحة قوات القيادة على فيسبوك)
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