الزني يناقش التعاون مع تشاد في قطاع العدل

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المبعوث الخاص لرئيس الوزراء للشؤون الأفريقية فتح الله الزني ووزير العدل التشادي محمد الحبوب في العاصمة التشادية أنجامينا لمناقشة التعاون بين البلدين.

وقالت منصة «حكومتنا» اليوم السبت إن اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون الليبي التشادي بقطاع العدل بحضور مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة شركة «الاستثمارات الأفريقية».

الزني يتابع أوضاع كلية التربية في إنجامينا

وتابع الزني خلال تواجده في تشاد أمس الجمعة أوضاع مقر كلية التربية التابعة لجامعة سبها والتي تتخذ من إنجامينا مقرا لها.

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جاء ذلك خلال لقاء الوزير الليبي مع «مسجل عام الكلية»، فيما تطرق الاجتماع إلى صيانة مرافق الكلية التي زارها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في يناير 2022.

واطلع الزني على أوضاع الطلبة وسير العمل بالكلية، مشيرا إلى ضرورة وضع الحلول الجذرية وبشكل عاجل للعراقيل التي تحول دون انطلاق مشروع «عودة الحياة» بها.

جانب من لقاء الزني مع مسؤولين تشاديين في العاصمة إنجامينا (وزارة الشباب في حكومة الدبيبة)