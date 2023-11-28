وصول معدات أميركية لمجمع الخمس لإنتاج الطاقة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت إلى مجمع الخمس لإنتاج الطاقة الكهربائية معدات وقطع غيار موردة من شركة «GE» الأميركية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان، إن هذه الشحنة مخصصة لأعمال تطوير منظومة التحكم الفرعية للوحدة الغازية الأولى الجاري تنفيذها حاليًا في محطة الخمس.

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هذا بالإضافة إلى معدات مخصصة للوحدة الغازية الثالثة التي ستخضع لأعمال العمرة الجسيمة خلال الفترة المقبلة.

من وصول معدات أميركية لمجمع الخمس لإنتاج الطاقة الكهربائية، 27 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)