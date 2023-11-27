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تأجيل كلمة الدبيبة بشأن مستجدات الأوضاع السياسية إلى الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 07:40 مساء
تأجيل كلمة الدبيبة بشأن مستجدات الأوضاع السياسية إلى الثلاثاء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تأجيل كلمة رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة التي كان سيوجهها إلى الشعب الليبي بشأن مستجدات الأوضاع السياسية إلى غد الثلاثاء، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم نوه المكتب الإعلامي إلى أن الدبيبة كان سيوجه كلمته إلى الليبيين عند الساعة السابعة من مساء اليوم.

يأتي ذلك بعد أيام من دعوة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى الأطراف المؤسسية في ليبيا لتسمية ممثليهم لعقد اجتماع تحضيري لقمة خماسية تجمع الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

- الدبيبة يوجه كلمة إلى الشعب الليبي بشأن مستجدات الأوضاع السياسية
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ولم يصدر عن الدبيبة أو حفتر أو المجلس الأعلى للدولة حتى الآن أي تعليق بشأن دعوة باتيلي التي أعلن مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله برئاسة حماد رفضه لها متحفظين على تجاهله للحكومة المكلفة من المجلس ودعوة الدبيبة وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.

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