  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. مخالفات بمحلات قصابين في الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 03:56 مساء
بالصور.. مخالفات بمحلات قصابين في الزنتان
مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
alwasat radio

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، رصد مخالفات في محلات قصابين بمدينة الزنتان. 

مخالفات في الزنتان
وخلال جولة تفتيشية شملت بعض القصابين في نطاق الزنتان، أشار المركز إلى «رصد ملاحظات ومخالفات تتعلق بالنظافة العامة، وخلط بين اللحوم الحمراء والبيضاء، ووجود بعض اللحوم الفاسدة، ولوح تقطيع اللحم متعفن»، حسب بيان صادر عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.وجرى توجيه طلب استدعاء لأحد القصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- ضبط وافدين يقومان ببيع لحوم فاسدة في بنغازي 
- «الرقابة على الأغذية» يسحب عينات من وجبة غذاء تسببت في تسمم 48 حالة بالخمس
- بالصور.. حملة تفتيشية على المنشآت الصحية في سوسة

وفي سبتمبر الماضي، أغلق الحرس البلدي في الزنتان محلًا لبيع اللحوم البيضاء بسبب مخالفات لاحظها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع الكاميرون

شاهد عبر «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل ...
شاهد عبر «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع «الأسود»

شاهد عبر «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل ...
العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها

العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها
اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية

اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية
برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة

برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية ...
ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي

ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي
لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة

وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»

تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي

شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي
شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام الكاميرون

شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام ...
البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة.. أبريل 2024

البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة.. أبريل 2024
«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال

«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال
جريدة «الوسط»: باتيلي يدشن الطريق لخطته الجديدة نحو الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يدشن الطريق لخطته الجديدة نحو الاستحقاق الانتخابي
إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي

إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي
في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة

في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة
اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد

اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يعيد افتتاح مجمع عيادات مصراتة الذهبي: «ندفع فاتورة سنوات من الفساد» (فيديو)
الدبيبة يعيد افتتاح مجمع عيادات مصراتة الذهبي: «ندفع فاتورة سنوات...
ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 25 نوفمبر 2023)
ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 25 ...
الباعور: موقف أفريقي مشتت بشأن مقعد دائم للقارة في مجلس الأمن
الباعور: موقف أفريقي مشتت بشأن مقعد دائم للقارة في مجلس الأمن
النهر الصناعي يعلن خفض إمدادات المياه غدا إلى بنغازي
النهر الصناعي يعلن خفض إمدادات المياه غدا إلى بنغازي
«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»
«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر «الكانيات»
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر ......
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
المزيد
عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها التعاقدية
عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم ......
بالصور.. صيانة خط كهرباء القبة-شحات
بالصور.. صيانة خط كهرباء القبة-شحات...
بالصور.. مخالفات بمحلات قصابين في الزنتان
بالصور.. مخالفات بمحلات قصابين في الزنتان...
«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»
«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»...
النهر الصناعي يعلن خفض إمدادات المياه غدا إلى بنغازي
النهر الصناعي يعلن خفض إمدادات المياه غدا إلى بنغازي...
المزيد