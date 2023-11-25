بالصور.. مخالفات بمحلات قصابين في الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، رصد مخالفات في محلات قصابين بمدينة الزنتان.

مخالفات في الزنتان

وخلال جولة تفتيشية شملت بعض القصابين في نطاق الزنتان، أشار المركز إلى «رصد ملاحظات ومخالفات تتعلق بالنظافة العامة، وخلط بين اللحوم الحمراء والبيضاء، ووجود بعض اللحوم الفاسدة، ولوح تقطيع اللحم متعفن»، حسب بيان صادر عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.وجرى توجيه طلب استدعاء لأحد القصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سبتمبر الماضي، أغلق الحرس البلدي في الزنتان محلًا لبيع اللحوم البيضاء بسبب مخالفات لاحظها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفة في أحد محلات اللحوم بالزنتان، 25 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)