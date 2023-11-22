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مؤسسة النفط تناقش برامج الاستكشاف المتوقعة لـ«إيني» الإيطالية في 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 05:12 مساء
مؤسسة النفط تناقش برامج الاستكشاف المتوقعة لـ«إيني» الإيطالية في 2024
اجتماع إدارتا الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (مؤسسة النفط)
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عقدت إدارتا الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة النشاط الاستكشافي للشركة الإيطالية في العام 2023 وبرامج الاستكشاف المتوقعة في العام 2024، وفق ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعُقِد الاجتماع بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بحضور عدد من المختصين والفنيين من إدارة الاستكشاف بالمؤسسة، ومدير عام الاستكشاف بشركة «إيني» الإيطالية في ليبيا وعدد من المختصين بمكتب الشركة في طرابلس، وعبر الدائرة المغلقة المختصين من شركة «إيني» بمقرها في ميلانو وعدد من المختصين من شركة «بي بي» الإنجليزية من لندن، بالإضافة إلى عدد من المختصين من الشركة الليبية للاستثمار.

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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات الفنية التقابلية السنوية التي تجريها إدارة الاستكشاف بالمؤسسة مع الشركات الأجنبية المشاركة، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم هو الثاني مع مسؤولي شركة «إيني» الإيطالية بخصوص القطع الممنوحة (A,B&C) والتي تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الاستكشاف فيها بالمشاركة مع شركة برتش بتروليم الإنجليزية والشركة الليبية للاستثمار.

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة النشاط الاستكشافي للشركة الإيطالية خلال العام 2023 في القطع الممنوحة لها (A,B&C) بحوض غدامس جنوب غرب ليبيا والمنطقة البحرية والأعمال المقترح تنفيذها للعام 2024، كما جرى التطرق للدراسات الجاري تنفيذها بالإضافة لما هو مقترح في 2024.

اجتماع إدارتا الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (مؤسسة النفط)
اجتماع إدارتا الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (مؤسسة النفط)
اجتماع إدارتا الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (مؤسسة النفط)
اجتماع إدارتا الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (مؤسسة النفط)
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