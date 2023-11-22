«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، والساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، تصل سرعتها 30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها سحب رعدية.

• الرياح جنوبية غربية بوجه عام تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة على ساحل الخمس ومصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.