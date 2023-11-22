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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 11:30 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، والساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، تصل سرعتها 30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها سحب رعدية.
• الرياح جنوبية غربية بوجه عام تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة على ساحل الخمس ومصراتة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح جنوبية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة تصل إلى 30 عقدة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

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