عبدالجليل يوجه بتنسيب 841 عنصرا طبيا في المرافق الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل بتنسيب 841 من العناصر الطبية والطبية المساعدة في المرافق الصحية كل حسب تخصصه، ومراعاة وجود أماكن شاغرة لهم.

وأعطى عبدالجليل تعليماته بتفعيل القرار 307 الخاص بتلك العناصر، وذلك خلال لقائه مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي ومسؤول مكتب العمل والتأهيل بالمدينة طارق المشيطي، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الخميس.

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وأشارت الوزارة إلى أن القرار 307 صدر منذ العام 2018، ونص على انخراط هؤلاء العناصر في القطاع الصحي.