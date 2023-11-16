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شاهد في «اقتصاد بلس»: «خطف النقيب» يعقِّد أزمة اعتصام أساتذة الجامعات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 08:19 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: «خطف النقيب» يعقِّد أزمة اعتصام أساتذة الجامعات
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 16 نوفمبر 2023
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سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الضوء على ملف اعتصام أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد إعلان النقابة العامة «خطف مجهولين النقيب العام عبدالفتاح السائح»، وهو ما يُعقد مسار الأزمة التي اتخذت جانبا تفاوضيًا مع الحكومة خلال اليومين الماضيين.

الدبيبة: «فهمنا وضعكم والابتزاز لن ينفع»
وخلال اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تحدث عبدالحميد الدبيبة عن أهمية الحوار بين الطرف النقابي والحكومي وتفادي التصعيد، متابعًا: «فهمنا وضعكم والابتزاز لن ينفع»، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على إنهاء أزمة الرواتب.

وبعد الإعلان عن «خطف» النقيب عبدالفتاح السائح، تجمع عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي أمام مقر النقابة العامة في العاصمة طرابلس. لاحقا أصدر الدبيبة تعليماته لوزارات التعليم العالي، والتعليم التقني والفني، والمالية، لتسوية أوضاع المعيدين بالجامعات، وصرف مرتباتهم وفق جدول المرتبات الموحد.

وأشار البرنامج إلى تقرير لصحيفة «Algérie patriotique» الناطقة باللغة الفرنسية نقلاً عن مسؤولين ليبيين أكدوا رغبتهم في تحويل الأموال الليبية المجمدة في البنوك الغربية إلى الجامعة العربية لمنع استغلالها ضد الفلسطينيين. وذكرت المصادر أن 5 مليارات دولار جرى سحبها بالفعل من الخزينة الأميركية لصالح الكيان الصهيوني، حيث تبلغ الأصول الليبية المجمدة في الخارج 200 مليار دولار.

وفي سياق متصل، كشفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية رفض ليبيا دخول ناقلة نفط كان من المقرر أن تقوم بتحميل شحنة من أحد موانئها، بعد أن أجرت السفينة رحلة سابقة إلى «إسرائيل».

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