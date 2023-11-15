إزالة التعديات على غابة الكراوة بالقره بوللي وتسليمها لقطاع الزراعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الثلاثاء، إزالة التعديات على غابة الكراوة بالقره بوللي وتسليمها لقطاع الزراعة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت رفقة دوريات من اللواء 51 مشاة التابع لرئاسة الأركان العامة ومسؤولي الزراعة والغابات بإزالة التعديات على غابة الكراوة ومساحتها 4000 هكتار ومصنفة غابات ومراعي عامة.

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وأضافت الوزارة أن القوة الأمنية سلمت الغابة إلى قطاع الزراعة بالقره بوللي، بناء على تعليمات مكتب النائب العام، كما جرى إزالة الأسلاك والأعمدة الكهربائية الموجودة بالمكان والتحفظ عليها وتسليمها للشركة العامة للكهرباء بالتنسيق مع النيابة العامة.

جانب من حملة أمنية لإزالة التعديات على غابة الكراوة بالقره بوللي، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من حملة أمنية لإزالة التعديات على غابة الكراوة بالقره بوللي، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من حملة أمنية لإزالة التعديات على غابة الكراوة بالقره بوللي، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من حملة أمنية لإزالة التعديات على غابة الكراوة بالقره بوللي، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)