«تاتنفت» الروسية تعرض تقريرها النهائي لتطوير الآبار المكتشفة بحوض غدامس

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت شركة «تاتنفت» الروسية مع المؤسسة الوطنية للنفط «تقريرها النهائي عن برامجها لتطوير الآبار المكتشفة في القطعة الممنوحة لها في ليبيا (82/4) بحوض غدامس» جنوب غرب البلاد، وفق المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم الإثنين اجتماعا فنيا تقابليا مع مسؤولي شركة «تاتنفت» الروسية، وذلك تواصلا للاجتماعات الفنية السنوية المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الأجنبية المشاركة.

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وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة النشاط الاستكشافي للشركة الروسية خلال العام 2023 والأعمال الفنية المقترحة للعام 2024، فيما يخص برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

حضر الاجتماع عن المؤسسة مدير إدارة الاستكشاف عبدالمنعم بطيخ وعدد من المختصين والفنيين بإدارة الاستكشاف، وعن شركة «تاتنفت» الروسية حضر مدير فرع الشركة في ليبيا تيمور فيلزوف ومدير الاستكشاف أرتورتافورت وعدد من المختصين بالإدارات ذات العلاقة، وعبر الدائرة المغلقة عدد من المختصين بالشركة.