ضبط متهم بالتنقيب للبحث غير المشروع عن الآثار في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ، اليوم الجمعة، القبض على متهم بالتنقيب، للبحث غير المشروع عن الآثار في صبراتة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المتهم ألقي القبض عليه من قِبل أعضاء التحري والقبض التابعين لإدارة التحقيق والتحري في جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

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وأضافت الوزارة أن المتهم «مطلوب لفرع الجهاز بالمنطقة الغربية بتهمة النبش غير المشروع، للبحث عن الآثار»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار المجهودات التي يبذلها جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، للمحافظة على الموروث الثقافي.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى نيابة النظام العام الجزئية في صبراتة.