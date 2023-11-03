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سفير فلسطين لدى ليبيا: الاحتلال دمر 34 ألف وحدة سكانية و221 مؤسسة تعليمية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 12:55 صباحا
سفير فلسطين لدى ليبيا: الاحتلال دمر 34 ألف وحدة سكانية و221 مؤسسة تعليمية في غزة
سفير فلسطين لدى ليبيا محمد رحال يعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر السفارة في طرابلس، الخميس 2 نوفمبر 2023 (وال)
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طالب سفير فلسطين لدى ليبيا محمد رحال بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري وبتدخل دولي حاسم يؤدي إلى مفاوضات وتسوية سلام عادل ودائم، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن تدمير 221 مؤسسة تعليمية و34 ألف وحدة سكانية و35 مستشفى أصبحت خارج الخدمة، وتوقف 55% بالقطاع الصحي عن العمل.

وأكد «رحال»، في مؤتمر صحفي عقد بمقر سفارة فلسطين بطرابلس اليوم الخميس، ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، ووقف سياسة التهجير العنصري والإجبار على النزوح، ووقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل عندما يتعلق الأمر بدولة فلسطين وحقوقها الشرعية، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

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ذكرى وعد بلفور
واستهل السفير حديثه بالإشارة إلى ذكرى وعد بلفور الذي يصاف اليوم الثاني من نوفمبر، مؤكدا أن «الجميع يعلم ما يحدث في فلسطين وما تتعرض له في ظل عجز دولي لوقف هذا الاعتداء السافر بدعم من بعض الدول التي تدّعي حماية المدنيين».

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل نيل حقوقه في ظل المعاناة والمجازر المستمرة على مدى 75 عامًا من الاحتلال المدعوم من بعض الدول العظمى، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجازر على مسمع العالم دون رادع أو محاسبة ومساءلة، وهي مذابح موثقة ومؤرشفة ومعترف بها لدى الهيئات الدولية والإنسانية.

وأشار السفير الفلسطيني إلى تسلسل بعض الأحداث ومبادرات السلام، مبينا رد قوات الاحتلال على ذلك هي مواصلة الاستيطان والاعتقال وانتهاك المواثيق والقرارات الدولية وارتكاب المجازر في قتل الأطفال والنساء.

السفير الفلسطيني: إسرائيل استخدمت الأسلحة المحرمة دوليا
ولفت «رحال» إلى أن قطاع غزة مساحته 360 كيلو متر مربع وتعداده السكاني حوالي مليوني نسمة، في ظل حصار وتطهير عرقي، موضحًا إسرائيل استعملت واستخدمت الأسلحة المحرمة دوليا على بقعه جغرافية صغيرة.

وقدم السفير خلال المؤتمر إحصائية وزارة الصحة حول عدد الشهداء التي بلغت قرابة 9000 شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 24 ألف جريح.

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