طلاب مدرسة يتظاهرون في طرابلس تضامنا مع فلسطين (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر طلاب مدرسة الاتحاد للتعليم الأساسي في طرابلس صباح اليوم الخميس تضامنا مع فلسطين وغزة التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقامت دوريات أمنية تابعة لمديرية أمن طرابلس بتأمين الطلاب خلال مسيرتهم التي رفعوا خلالها أعلام فلسطين، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وردد الطلاب هتاف «بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين»، كما رفعوا اللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

مدارس ليبية تنتفض لمساندة فلسطين

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي شهدت مدارس في بلديات ليبية، منها السائح ورقدالين والخمس والعجيلات وقفات تضامنية مع الفلسطينيين ورافضة لجرائم الاحتلال.

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وردد الطلاب خلال تلك الفعاليات هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، كما أوصلوا رسائل عدة من خلال لافتاتهم ومنها «أطفال غزة سيخبرون الله بكل شيء، غزة تُدمَّر والعالم يتفرج، غزة ستنتصر، ولا للتهجير من أرضنا، وهنيئا أهل غزة الجنة».