إزالة توصيلات عشوائية على مسارات نقل المياه بالخط المغذي لطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت قوات الأمن حملة إزالة التوصيلات العشوائية على مسارات نقل المياه بخط جهاز النهر الصناعي الرئيسي المغذي للعاصمة طرابلس.

وانطلقت الحملة أول من أمس الأحد، وتنفذها إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة جهاز الشرطة الزراعية ومهندسي فريق التشغيل، وفق بيان الإدارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وتشمل الأعمال أيضا مراجعة وحصر المباني والأسوار المخالفة الواقعة على حرم خط النهر الصناعي في مناطق عين زارة وخلة عون ووادي الربيع.

جانب من حملة أمنية لغلق توصيلات عشوائية على خط النهر الصناعي المغذي لطرابلس، 30 أكتوبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

جانب من حملة أمنية لغلق توصيلات عشوائية على خط النهر الصناعي المغذي لطرابلس، 30 أكتوبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)