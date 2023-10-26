مصدر أمني ينفي لـ«بوابة الوسط» وقوع اشتباكات شرق بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

نفى مصدر أمني ببلدية المردوم لـ«بوابة الوسط» وقوع أي اشتباكات ظهر اليوم الخميس بين مفارز «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية أو أي جهة أمنية أخرى قادمة من خارج المدينة بني وليد.

وقال المصدر الأمني لـ«بوابة الوسط» إن مفارز «اللواء 444» توجهت صباح اليوم إلى «بوابة إيليس» شرق بني وليد «بأمر من آمر اللواء من أجل قفل المقر الجديد لجهاز دعم المديريات» في المنطقة.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة جاءت «بعد ورود معلومات تفيد بأن هذا الجهاز ليس شرعيًا، وذلك بعد التواصل مع آمر الجهاز في طرابلس، والذي أوضح أنه لا يوجد مكتب أو جهاز تابع لهم بمدينة بني وليد».

وذكر المصدر الأمني أن مفارز «اللواء 444» أغلقت المقر بعد اقتحامه، مشيرًا إلى أن عناصر الأمن بمركز شرطة المردوم وجهاز الأمن الداخلي وبعض العناصر التابعة لـ«اللواء 444 قتال» تؤمن حاليًا مقر «بوابة إيليس» كما في السابق.