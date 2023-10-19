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«حكومة الوحدة» تؤكد استعدادها لتعزيز أعمال وبرامج «تقارب» في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 06:12 مساء
«حكومة الوحدة» تؤكد استعدادها لتعزيز أعمال وبرامج «تقارب» في البلديات
اجتماع وكي وزارة الحكم المحلي محمد الدرسي مع مسؤولي مشروع «تقارب»، الخميس 19 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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أكدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة استعدادها التام لدعم تنفيذ أعمال وبرامج مشروع «تقارب» في البلديات الذي أطلقته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بهدف تعزيز قدرة البلديات على تقديم الخدمات للمجتمعات المحلية بمختلف مناطق ليبيا.

وعقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي، اليوم الخميس، اجتماعًا عبر تطبيق «زووم» مع مدير مشروع «تقارب» حسين حامد، بحضور المسؤول الأول لأنشطة المشروع معاذ المنتصر، والوفد المرافق له.

أهداف مشروع «تقارب»
وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لبحث أوجه التنسيق بين الوزارة ومشروع «تقارب» في تحديد أولويات المشاريع التنموية المزمع تنفيذها في البلديات.

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وقدم مدير مشروع «تقارب» حسين حامد، في مستهل اللقاء، نبذة تعريفية عن المشروع وأهدافه، مؤكدًا أن هدف المشروع هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة من البلديات للمجتمعات المحلية، وتطوير السياسات واللوائح المنظمة لعمل بعض الوحدات الإدارية، وبناء قدرات وصقل مهارات الموارد البشرية بالبلديات، وتمكين المرأة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أن المشروع لديه شراكة تعاون مع نحو 30 بلدية ويقوم بتنفيذ مشاريع مختلفة مع تلك البلديات.

معايير توزيع المشاريع على البلديات
بدوره نوه وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي إلى أن الوزارة تواصل وضع معايير توزيع المشاريع على البلديات وأولويات تنفيذ المشاريع، مؤكدًا على أهمية تنفيذ مشاريع إنتاجية أو مشاريع ذات بعد استراتيجي على مستوى تطوير أعمال بعض الوحدات الفنية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل بلدية.

كما أكد الدرسي لمدير مشروع «تقارب» خلال الاجتماع «استعداد الوزارة التام لمساعدة المشروع في تجاوز كل العقبات وتذليل الصعاب التي تواجهه في تنفيذ أعماله وبرامج عمله بالبلديات» وفق وزارة الحكم المحلي.

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